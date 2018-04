Le pagelle del Bayern - Muller scatenato, Ulreich provvidenziale

Risultato finale: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-6

Ulreich 7.5 - Nulla può sui gol del Bayer. Tiene i suoi a galla nel momento più delicato con due super parate su Bellarabi e Volland. Semplicemente strepitoso anche su Sven Bender e su Bellarabi nella prima frazione di gara.

Kimmich 6.5 - Non concede un centimetro a Brandt, è sempre pericoloso quando si sgancia sovrapponendosi a Robben.

Boateng 6 - Qualche rischio di troppo sulle giocate del Bayer Leverkusen, cresce col passare dei minuti.

Hummels 6.5 - Semplicemente un muro. Non si fa mai sorprendere dai giocatori offensivi del Bayer che sono sempre molto abili palla al piede. Chiama Leno alla grande parata con un buon colpo di testa.

Alaba 5.5 - Non è in palla questa sera. In ritardo nella chiusura sul gol di Lars Bender, soffre molto la rapidità di Bellarabi (Dal 46' Rafinha 6 - Mette lo zampino sul quinto gol che arriva dopo una buona discesa sulla sinistra).

Javi Martinez 7 - Schermo davanti alla difesa, sblocca il punteggio con un bolide dalla lunga distanza.

Robben 6 - Salta sempre Letsos sulla fascia destra mettendo una buona dose di palloni verso il centro dell'area. Il poker sarebbe suo ma il pallone sbatte su Muller.

Muller 8 - Trova una tripletta alla BayArena dopo che aver sfiorato il gol in due occasioni in precedenza. Semplicemente straordinario (Dall'80' James Rodriguez sv).

Thiago Alcantara 7 - Si fa sentire sempre in quanto a palloni recuperati, partecipa al festival del gol firmando il poker (Dall'85' Sule sv).

Ribery 6 - Prova a sfondare sulla sinistra superando spesso Lars Bender. Una volta che il capitano ha preso le dovute contromisure si vede meno.

Lewandowski 7 - Il fiuto del bomber è sempre quello. Appena gli viene lasciato un centimetro libero colpisce. Un pallone giocabile, un gol.