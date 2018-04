Le pagelle del Bayern - Ribery ci prova, Rafinha affonda i suoi

La squadra di Heynckes perde 2-1 in casa e ora sarà costretta a vincere al Bernabeu per arrivare in finale

© foto di Imago/Image Sport

Ulreich 5,5 - Il tiro di Marcelo è imparabile, ma il portiere di Heynckes non ci prova nemmeno a distendersi per pararlo. Incolpevole, invece, sulla rete di Asensio.

Kimmich 6,5 - Nel momento più difficile del Bayern trova un coast to coast incredibile e il conseguente gol dell'1-0 con la complicità di Navas. Secondo tempo decisamente più difficile con uno scatenato Asensio dal suo lato.



Boateng 6 - Buone un paio di chiusure su Ronaldo, soprattutto quella in scivolata nei primissimi minuti di gioco. Costretto anche lui ad uscire per un problema muscolare. (dal 34' Sule 5,5 - Non è facile entrare a gara in corsa, ma ci riesce anche se con qualche affanno. Nella ripresa si fa infilare in contropiede da Asensio, ma l'esterno spagnolo viaggia al doppio della sua velocità).



Hummels 5,5 - Impreciso quando deve impostare da dietro e lascia rimbalzare il pallone che poi arriva sui piedi di Marcelo in occasione dell'1-1.

Rafinha 4,5 - Prende il posto di un malconcio Alaba, ma non trova mai molto spazio a sinistra. L'aggravante a una prestazione decisamente opaca, oltre all'errore che dà vita al 2-1 di Asensio, è anche la gara con poche luci di Vazquez dal suo lato.

Martinez 6 - Primi 30 minuti difficili e quasi mai esce dalla propria metà campo palla al piede. Con il passare dei minuti, però, inizia a dettare il pressing sui trequartisti del Real in maniera anche piuttosto efficace. Esce stremato nella ripresa. (dal 75' Tolisso - s.v.)

Robben s.v. - Neanche 7 minuti ed è costretto a uscire per un problema muscolare. (dal 9' Thiago Alcantara 6 - Entra a freddo e fatica a carburare con tanti errori in fase di appoggio. Cresce con il proseguire della gara e con l'aumentare degli spazi inizia a impostare come piace a lui, ma senza trovare il bandolo della matassa).



Muller 6 - Con l'infortunio di Robben si sposta subito sulla fascia destra frenando, almeno in parte, le cavalcate di Marcelo. Partita di grande sacrificio, salvo poi arrivare scarico davanti al portiere facendosi anticipare all'ultimo due volte da Ramos.



J. Rodriguez 6 - Ha lasciato Madrid tra le polemiche e la voglia di fare bene è tanta. Inizia il contropiede che porta al gol di Kimmich e gioca tanti palloni in verticale. Potrebbe essere più pericoloso in proiezione offensiva, ma i suoi compagni fanno poco movimento.

Ribéry 6,5 - A destra trova spazio e Carvajal non lo tiene quasi mai. Dopo il gol di casa gli spazi aumentano, ma fatica tremendamente negli ultimi 16 metri. Tanti i cross sbagliati e i tiri verso la porta avversaria. Si divora una chance incredibile nel primo tempo.

Lewandowski 5,5 - Gli arrivano pochi palloni giocabili in area di rigore, ma dà sempre una mano nella fase di manovra. Pesa come un macigno il gol sbagliato a due minuti dalla fine davanti a Keylor Navas