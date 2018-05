Le pagelle del Bayern - Ulreich disastroso, James Rodriguez brillante

Risultato finale: Real Madrid-Bayern Monaco 2-2

Ulreich 4.5 - Nulla può sul gol del Real Madrid ma chiude lo specchio della porta su Marcelo prima e su Cristiano Ronaldo poi. Nella ripresa regala il 2-1 con uno scivolone incredibile.

Kimmich 6.5 - Come all'andata è lui ad aprire le danze sfruttando un errore di Sergio Ramos. Sempre pericoloso quando scende sulla destra.

Sule 6 - Puntuale sugli attaccanti dei Blancos. Banco di prova superato per il difensore classe 1995.

Hummels 6 - Prova solida del centrale tedesco. Si fa vedere anche in proiezione offensiva e non solo sui calci da fermo, come in occasione di uno slalom nel primo tempo.

Alaba 5.5 - Sfiora il gol nella seconda frazione di gara ma sulla sua valutazione pesa l'errore di posizione sull'1-1 di Benzema.

Tolisso 5.5 - Viene schierato dal primo minuto a causa del forfait di Javi Martinez. Macchia la sua buona prestazione con un retropassaggio errato in occasione del gol del 2-1 del Real (Dal 75' Wagner sv).

Thiago Alcantara 6 - Fa tanto lavoro sporco in mezzo al campo recuperando una buone dose di palloni.

Muller 5.5 - Si alterna con Kimmich sulla corsia di destra sfornando cross dal fondo. Poco freddo però in area di rigore.

James Rodriguez 6.5 - Ritorno dell'ex al “Bernabeu”. Fa girare bene il gioco e realizza il gol della speranza (Dall'84' Javi Martinez sv)

Ribery 6 - Punta spesso Lucas Vazquez sapendo che il suo diretto avversario non è un difensore. Alterna buone giocate a momenti di buio.

Lewandowski 5.5 - Da una sua idea nasce la rete del vantaggio. Viene però stretto nella morsa della difesa del Real.