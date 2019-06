Le pagelle del Belgio - Attacco deludente, Bornauw tra luci e ombre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

De Wolf 6 - Poco può sulle reti avversarie, bene in almeno due circostanze.

Cools 5.5 - In questa circostanza non convince. Non sempre è cauto negli interventi.

Faes 5.5 - Più di una sbavatura in difesa. Non è concentrato nei momenti chiave.

Bornauw 6 - Non è sempre preciso nelle chiusure, in ritardo nel finale.

Cobbaut 6 - Nel primo tempo spinge con continuità anche se è da rivedere in difesa. Cala alla distanza, ma è un profilo da seguire.

Schrijvers 6 - Prestazione giudiziosa in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta per la vittoria.

Heynen 6 - Tiene botta al centrocampo avversario. Lotta con ardore, esce stremato. (dal 78' De Sart s.v. - )

Mangala 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi e scompare dal campo nella ripresa. (dal 58' Amuzu 5.5 - Ci prova con dinamismo e grinta, ma non basta).

Bastien 5.5 - Sulla fascia spinge appena può, luci e ombre. Combattivo e generoso fino alla fine.

Lukebakio 5.5 - Uno dei più attesi, combina poco. Molto fumo e poco arrosto.

Mbenza 5.5 - Prima parte di gara non sempre ficcante. Ancor meno continuo nella ripresa. (dal 69' Leya Iseka 5.5 - Avrebbe spazio per colpire, ma non trova l'acuto.