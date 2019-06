Le pagelle del Belgio - Lukebakio si reinventa, Schrijvers sfortunato

Risultato finale: Polonia-Belgio 3-2

Jackers 5,5 - Si lascia ingannare dal tiro dalla distanza di Żurkowski, perdendo il tempo di intervento. Poche occasioni per mettersi in mostra, la Polonia capitalizza al massimo le proprie palle gol.

Cools 6,5 - Con il suo colpo di testa preciso prova a riaprire una gara che sembrava ormai sfuggita dalle mani del Belgio.

Faes 6 - Incerto nel chiudere gli spazi a Żurkowski in occasione del gol, instaura un duello personale con Kownacki, senza risparmiarsi per arginare il pericoloso attaccante ex Samp.

Cobbaut 5,5 - Si lascia sorprendere dall'aggressività di Michalak in occasione del 3-1. Ingenuo.

De Norre 5,5 - Fatica a prendere le misure agli attaccanti polacchi, che si alternano in zona offensiva per dare pochi riferimenti agli avversari.

Dal 37' s.t.: Amuzu 6,5 - Restituisce dinamicità alla corsia mancina quando Mbenza perde di efficacia.

Heynen 5,5 - Agisce centralmente ma talvolta resta ai margini della manovra in quanto lo schema belga predilige il gioco sugli esterni.

Mangala 6 - L'idea di gioco del Belgio si affida molto alle sue intuizioni, smista palloni a centrocampo per servire i compagni che vanno in profondità sulle corsie.

Schrijvers 6,5 - Nel primo tempo è autore di alcune delle migliori occasioni del Belgio. Mostra grande qualità nelle giocate, ma non ha la fortuna che meriterebbe.

Lukebakio 6,5 - Si alterna in posizione più esterna, poi da prima punta. Fa ammattire i difensori polacchi con la sua velocità, ma non ha altrettanto mordente quando gioca da attaccante puro.

Iseka 6 - Perfetto nell'esecuzione dell'azione che vale il primo gol, non lascia scampo a Grabara. Cerca di agire da terminale offensivo ma la difesa polacca riesce progressivamente a limitare il suo raggio d'azione.

Dal 18' s.t.: Verschaeren 5,5 - Il cambio inizialmente sembra azzeccato, ma il cambio di assetto con Lukebakio prima punta non favorisce la fluidità della manovra belga.

Mbenza 6 - Più vivace nella prima parte della gara, costruisce con Iseka una progressione bruciante che lascia storditi i marcatori avversari. Sulla lunga distanza cala un po'.

Dal 44' s.t.: Saelemaekers n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale di gara.