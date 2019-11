Le pagelle del Benfica - Bravo Vinicius, Chiquinho non brilla

Risultato finale: Lipsia-Benfica 2-2

Vlachodimos 6.5 - Il Lipsia crea tanto, il portiere greco mantiene la porta inviolata fino al novantesimo: la doppietta di Forsberg, con un gol su rigore, non gli abbassa il voto perché esente da colpe.

Almeida 6.5 - Molto preciso sulla corsia di destra, nel finale usa l'esperienza per lasciar scorrere qualche secondo prezioso: una perdita di tempo che, però, non serve a nulla.

Ruben Dias 5.5 - Si vede poco, lavora sottotraccia ma non riesce a dare una grossa mano ai compagni di squadra.

Ferro 6 - Prezioso in doppia chiusura su Sabitzer nel primo tempo. Prosegue il suo match toccando un alto numero di palloni.

Grimaldo 5.5 - Non si vede praticamente mai. Inesistente sulla sua fascia di campo preferita, ci si sarebbe attesi una prestazione di livello ben più alto dallo spagnolo.

Pizzi 6.5 - Bravissimo ad approfittare dell'errore di Upamecano per realizzare lo 0-1. Nel finale di primo tempo va ad un passo dalla doppietta personale, colpendo la traversa col destro a giro. A cinque minuti dal novantesimo, è il portiere subentrato Mvogo a negargli ulteriormente il secondo gol della serata. (Dal 90+3' Caio s.v.)

Taarabt 6 - Dai suoi piedi nasce l'azione che sblocca il risultato. Partita in controllo a centrocampo, pur senza brillare particolarmente si prende la sufficienza.

Gabriel 5.5 - Avrebbe potuto approcciare questo incontro in maniera ben diversa: il numero 8 è uno dei meno positivi nell'undici titolare scelto da Lage. Si ritrova spesso in difficoltà sulle percussioni centrali del Lipsia.

Cervi 5.5 - Giudizio, il suo, molto simile a quello di Gabriel: con un pizzico di grinta in più, sarebbero potute arrivare delle soddisfazioni ben diverse. (Dal 90+8' Jota s.v.)

Chiquinho 5.5 - Conferma le difficoltà intraviste in Campionato: l'ex Moreirense rimane fermo a quota un gol stagionale. E' troppo poco per un attaccante come lui.

Vinicius 6.5 - Deve ringraziare Klostermann per il contropiede che gli ha regalato il gol dello 0-2. Velocità e freddezza davanti allo specchio, combinazione vincente per il brasiliano. (Dall'82 De Tomas 6 - Appena entrato, cerca di sorprendere il portiere avversario con una conclusione direttamente da centrocampo. Intraprendente, ma sfortunato)