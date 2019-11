Le pagelle del Benfica - Difesa disastrosa, Seferovic dà un'altra marcia

Risultato finale Lione-Benfica 3-1

Vlachodimos 6 - Non ha responsabilità sui gol subiti, cerca di arginare al meglio gli errori dei propri difensori. Si fa trovare pronto sui tentativi francesi.

Tavares 6 - Nel disastro generale, il difensore più giovane guida l'intero reparto. Gioca da veterano nonostante la partita si complichi sin dall'inizio.

Dias 5 - Non sa come fermare Dembele né come chiudere le incursioni di Aouar. Non si trova mai nella posizione giusta e non coglie il momento opportuno per intervenire.

Ferro s.v. - Un quarto d'ora in campo poi il brutto colpo alla testa. Cosciente, lascia il campo in barella per accertamenti in ospedale. (Dal 16' Jardel 5 - Rischia di causare calcio di rigore per un tocco di mano. Sbaglia ogni intervento possibile e combina più di un guaio).

Grimaldo 5 - Tanti, troppi errori davanti la propria difesa e in uscita. Fa correre più di un pericolo ai suoi, deve ringraziare il Lione che non ne approfitta.

Gedson 5 - Dovrebbe alzare la diga in mezzo al campo, invece imbarca acqua da tutte le parti. Manca il filtro in mediana e sbaglia troppi passaggi. (Dal 46' Seferovic 7 - Dà un'altra marcia al Benfica. Colleziona più chance lui che tutti gli altri compagni messi assieme. Riapre il risultato con il suo gol).

Florentino 6 - Interventi precisi e puliti, l'unico in grado di mantenere la lucidità della manovra portoghese. Cerca di illuminare, ma la luce è solo per lui.

Gabriel 5.5 - Poco convinto nonostante ne avrebbe le possibilità. Un po' nervoso, quindi falloso. Mancano i suoi inserimenti a favorire gli attaccanti.

Cervi 5 - Non la sua migliore serata, praticamente non gli riesce nulla. Limitato dai difensori avversari, non entra mai nel vivo della partita.(Dal 73' Pizzi 6.5 - Il secondo cambio del Benfica è decisivo nel confezionare la rete del 2-1. Ci mette appena cinque minuti).

Chiquinho 6 - L'unico che si spende e ci prova. Un'occasione nel primo tempo, ma troppo centrale, e un'altra su punizione nella ripresa ma fuori dallo specchio.

Vinicius 5 - Un fantasma per tutta la gara, non riesce a ritagliarsi gli spazi per bucare la difesa avversaria. Non gioca neanche a supporto dei compagni di reparto.