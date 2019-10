Le pagelle del Benfica - Disastro Dias, De Tomàs è l'unico a provarci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pagelle del Benfica, sceso in campo questa sera nel match contro lo Zenit San Pietroburgo valido per la seconda giornata del Girone G di Champions League. I portoghesi sono stati sconfitti per 3-1, restando così a quota zero nel raggruppamento.

Odysseas 6,5: Si supera dopo neanche due minuti di gioco, quando Azmoun gli si presenta davanti ma risponde presente al suo diagonale. Non può nulla sul gol di Dzyuba, anche nel secondo tempo si supera sul giocatore iraniano in forza allo Zenit. Se la partita rimane aperta per tanto tempo, è anche merito suo. Incolpevole anche sugli altri due gol subiti.

Tavares 5: Più volte ferma Driussi, anche se non sempre basta per stoppare gli attacchi dello Zenit. Tanta fatica nel corso del match.

Jardel 5,5: fatica a contenere Azmoun quando inizia le sue grandi falcate, in difesa prova a dire la sua ma non riesce a stoppare le forti avanzate dello Zenit.

Ruben Dias 5: Qualche chiusura ma gli attaccanti locali Azmoun e Dzyuba fanno quello che vogliono dalle sue parti. Firma anche l’autogol del 2-0, giornata da dimenticare per biancorosso.

Grimaldo 5: In grande difficoltà nello stoppare gli attacchi dei giocatori dello Zenit, con Driussi che è una vera spina nel fianco e sembra essere in giornata di grazia. Qualche timido tentativo in attacco, ma non graffia.

Pizzi 5: Prova una conclusione nel primo tempo, anche se come tutto il centrocampo soffre le avanzate locali. Anche lui, come Rafa, perde tanti palloni in mezzo al campo consentendo più volte allo Zenit di ripartire in contropiede (dal 15’ st Vinicius 5: poco chiamato in causa dai compagni, si intravede solo nel finale di gara).

Gabriel 5: non graffia nel primo tempo, anzi subisce molto le percussioni offensive della formazione di casa. L’ingresso di Caio gli dà una mano ad emergere, ma non basta.

Taarabt 5,5. Tra i più attivi della squadra, anche se non riesce a incidere granché. Però, almeno, ci prova.

Rafa 5: Si vede molto poco nel primo tempo e perde diversi palloni in mezzo al campo. Nel secondo tempo non fa nulla per migliorare la sua pagella. Insufficiente.

Fejsa 5: Pesa come un macigno l’errore che dà il via al gol del momentaneo vantaggio: è da una sua disattenzione che Ozdoev gli ruba il pallone che diventa l’assist per la rete di Dzyuba. Da matita rossa (dal 16’ st Caio 6: Subito protagonista e ci prova con giocate e conclusioni dal limite, senza successo. Positivo però).

Seferovic 5,5: Un suo bel colpo di testa che meriterebbe miglior fortuna nel primo tempo, per il resto ci mette la gamba e ci prova ma non riesce ad incidere nell'economia match (dal 36’ st De Tomas 6,5: Il suo gol è da vedere e rivedere, dato che calcia dai 30 metri e infila il pallone sotto all'incrocio. L’atteggiamento giusto).