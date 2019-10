Le pagelle del Benfica - Grimaldo prezioso, Tavares piacevole sorpresa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vlachodimos 6 - Non può nulla sul gol di Depay da distanza ravvicinata. Autore di un buon salvataggio su conclusione dello stesso attaccante a dieci minuti dal termine. Dimostra sicurezza ed affidabilità.

Tavares 6.5 - Diciotto anni, terza partita in carriera in Champions League: ragazzino alle prime armi sulla carta, giocatore esperto nella realtà. Preciso, attento e molto solido: gran futuro in vista.

Rúben Dias 6 - Non ha particolari problemi nel contenere gli attaccanti avversari.

Ferro 6 - Nessuno gli dà fastidio, rendendogli la serata piuttosto tranquilla. In controllo per novanta minuti, senza sbavature.

Grimaldo 7 - Terzino sinistro di qualità immensa. Al 30' salva il Benfica dal tentativo di Cornet. Corre sulla fascia per tutto il match, rendendosi più volte utile nei cross per i compagni.

Gedson Fernandes 5.5 - Tanta fantasia, non molta sostanza e poca lucidità: si divora un gol nel primo tempo, mentre nella ripresa si ritrova in difficoltà.

Florentino 5.5 - Un esordio in Champions League, per il classe '99, che sarebbe potuto essere decisamente migliore: poco in luce, mai aggressivo in zona offensiva.

Gabriel 5 - Si fa vedere pochissimo, tocca pochissimi palloni senza riuscire a dare manforte al tridente d'attacco predisposto da Lage.

Rafa Silva 6.5 - Apre le marcature dopo 4'. Inventa per Seferovic e Cervi, si rende protagonista di tante azioni ma resta in campo solo 20' a causa di un infortunio. Giocatore importante, forse insostituibile. (Dal 20' Pizzi 6.5 - Irriconoscibile nel primo tempo, dominante nel finale di gara. Prima colpisce un palo, poi finalmente segna grazie ad un errore di Anthony Lopes)

Seferovic 5.5 - Due soli tiri in porta, per un calciatore così esperto, devono far riflettere. Viene servito spesso dai compagni, ma non trova il guizzo vincente. Lage capisce le sue difficoltà e lo toglie dopo nemmeno un'ora di gioco. (Dal 59' Vinicius 5 - Trenta minuti da spettatore non pagante, decisamente al di sotto delle aspettative)

Cervi 6 - Prestazione simile a quella di Seferovic. Mezzo voto in più dovuto al passaggio decisivo per il primo gol realizzato da Rafa Silva. (Dal 77' De Tomás s.v.)