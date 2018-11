Le pagelle del Benfica - Jonas illude, André Almeida-Dias sorpresi

Risultato finale: Benfica-Ajax 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vlachodimos 5,5 - Il primo brivido poco prima dell'intervallo, in chiusura di una frazione che scivola via senza grattacapi: ribatte una stecca su piazzato di Schone, opponendosi anche alla ribattuta di Ziyech. Superato beffardamente dal liscio di Tadic sul pari dei Lancieri: situazione che poteva essere gestita meglio.

André Almeida 5,5 - Sorpreso in tandem con Ruben Dias dal taglio di Tadic, assecondato dal bel lancio di Ziyech. Svista che pesa nell'economia della gara, e che macchia una prova complessivamente ordinata: incide poco in proiezione offensiva, ma il binario è ben presidiato in quasi tutte le circostanze.

Ruben Dias 5,5 - Anche lui è coinvolto nel pari dell'Ajax, che rovina la festa lusitana. Una svista (di cui spartisce le responsabilità con André Almeida) che può contrassegnare forse in maniera definitiva il cammino europeo del Benfica: gli ottavi adesso sono un miraggio.

Jardel 6 - Struttura fisica che gli consente di vincere parecchi duelli. Qualche lieve sbavatura senza conseguenze, al sessantanovesimo viene ammonito per una scivolata illecita ai danni di Mazraoui. L'attenzione non scema e garantisce una discreta dose di solidità al resto della truppa.

Grimaldo 6 - Si perde dopo un avvio incoraggiante. A trenta secondi dal kick-off impegna Onana dopo una sgambata di trenta metri. La spinta sbiadisce alla distanza, complice anche il colpo tremendo rifilatogli da Mazraoui, che sorprendentemente non viene sanzionato da Rocchi.

Gedson 6,5 - Il baby talento portoghese esibisce i colpi qualitativamente più interessanti del terzetto lusitano. Interpreta a dovere le due fasi: qualche appoggio errato alternato a giocate notevoli. Lascia il campo a quindici minuti dal novantesimo. (Dal 75' Pizzi s.v.).

Fajsa 5,5 - Chiare le direttive di Rui Vitoria: tocca a lui far legna, per garantire equilibrio e schermare le iniziative dei due interni. Interpreta forse troppo alla lettera gli ordini del tecnico, eccedendo in alcune circostanze nella foga, come quando si fa ammonire per un rude intervento su Ziyech.

Gabriel 5,5 - Qualche pausa prolungata più del lecito nell'arco dei novanta minuti. Giocate elementari e pochi guizzi che legittimino la scelta di Rui Vitoria, che lo preferisce inizialmente a Pizzi. Allo scadere si vede ribattere un destro a colpo sicuro da Onana.

Salvio 6 - Un paio di spunti in una prima metà in cui l'atteggiamento delle due compagini gli concede un margine di manovra ristretto. Bella imbucata per Cervi, rimpallato da Onana al settimo. Messo k.o. da una distorsione alla caviglia rimediata nella prima frazione: stringe i denti finché può, ma è costretto a gettare la spugna. (Dal 49' Rafa Silva 5,5 - Apporto minimo fino al destro nel recupero che spaventa Ziyech e soci).

Jonas 6,5 - Al ventiseiesimo scuote la truppa con una stecca che finisce a lato. Protagonista tre minuti più tardi: prima induce all'errore Onana, che allontana il pallone alla cieca, poi gonfia il sacco sugli sviluppi della rimessa laterale che ne scaturisce, approfittando di un'uscita folle dell'estremo difensore opposto. Rimedia un giallo per un brutto intervento su De Jong. Costretto al forfait da un guaio muscolare. (Dal 74' Seferovic 5,5 - Un diagonale respinto da Onana).

Cervi 5,5 - Suo il primo squillo della serata: imbeccato da Salvio, incrocia il mancino e trova l'opposizione di Onana. Prestazione in calando: si isola gradualmente dalle iniziative dei compagni, e nel finale paga un po' di stanchezza che limita le sue scorribande.