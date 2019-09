Le pagelle del Benfica - Tavares grande intuizione, Seferovic illude

Risultato finale: Benfica-Lipsia 1-2

© foto di Giulia Borletto

Vlachodimos 6 - Salva diverse situazioni con parate d'istinto e uscite eseguite in modo impeccabile. Non può nulla sui gol del Lipsia.

Tavares T. 6,5 - Grande intuizione in occasione del gol che accorcia le distanze, con un lancio perfetto per Silva. Moto perpetuo sulla fascia destra del Benfica.

Ferro 5,5 - Mancano talvolta i tempi giusti per chiudere Werner, abile a bruciare sul tempo i marcatori portoghesi.

Dias 6 - Sbroglia alcune situazioni pericolose davanti alla porta di Vlachodimos, contribuendo in modo decisivo al mantenimento dello 0-0 per tutta la prima parte di gara.

Grimaldo 6,5 - Tra i più propositivi in avanti, non fa mai mancare la spinta sulla fascia sinistra e si incarica di battere la maggior parte dei calci piazzati. Una gran parata di Gulácsi gli nega il gol.

Pizzi 6,5 - E' autore di alcune giocate interessanti per catalizzare la manovra a centrocampo. Appena prima del raddoppio del Lipsia sfiora il gol con un rasoterra che fa la barba al palo. Dal 31' s.t.: Rafa Silva 6,5 - Ottimo impatto sulla gara con l'assist per il gol di Seferovic che permette al Benfica di sperare fino all'ultimo nel pari.

Taarabt 6 - Qualità e muscoli in mezzo al campo, è autore di alcuni spunti interessanti per gli attaccanti.

Fejsa 5,5 - Poco incisivo nella mediana del Benfica, si limita principalmente all'interdizione.

Cervi 6 - Gara di alti e bassi, guadagna falli in fase offensiva ma commette anche qualche errore sprecando palloni che potrebbero trovare destino migliore. Dal 32' s.t.: Seferovic 6,5 - Ingresso e gol nel giro di 5 minuti. Capitalizza con un tiro ben piazzato un'azione ottimamente costruita da Tavares e Silva, ma la rimonta del Benfica non si completa.

Jota 6 - Si incarica di dare imprevedibilità alla manovra offensiva portoghese, mancando però il guizzo decisivo per sbloccare la partita nel primo tempo. Nella ripresa cala un po' i ritmi. Dal 22' s.t. Tavares D. 5,5 - Non lascia il segno sulla partita che, anzi, appena dopo il suo ingresso si fa complicata per il Benfica.

De Tomas 5,5 - Grande generosità ma poca incisività nei movimenti davanti alla porta di Gulácsi. Tiene alta la squadra ma non riesce a far male come vorrebbe.