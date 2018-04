Le pagelle del Betis - Sergio Leon decisivo, Adan pararigori

Risultato finale Getafe-Betis Siviglia 0-1

Adan 7 - Attento nella prima frazione di gioco, super nel secondo tempo. Una doppia parata miracolosa, prima dice di no al rigore di Portillo poi si ripete sulla ribattuta.

Mandi 6 - Disorientato dal continuo movimento in attacco di Molina, resta comunque il miglior del reparto arretrato mettendo ordine e tecnica.

Bartra 5.5 - Corre qualche pericolo con Angel Rodriguez, un cliente piuttosto scomodo che spesso lo lascia sul posto. Molina lo costringe anche all'ammonizione.

Jordi Amat 5 - Ha la grande colpa di parare con la mano il tiro di Molina, in piena area, regalando così il calcio di rigore agli avversari.

Barragan 6.5 - Spinge con buona continuità sulla fascia destra, pur non trovando sempre i compagni. Ci riesce però con l'assist per il gol decisivo di Leon.

Javi Garcia 6 - Un punto di riferimento davanti la difesa, per geometrie e palloni recuperati. Esce stremato dopo una partita di grande intensità. (Dal 78' Joaquin s.v.).

Guardado 5.5 - Le idee e la qualità non mancano, ma il centrocampista appare fin troppo fumoso nonostante qualche interessante verticalizzazione.

Fabian 6 - Ha una grande visione di gioco, apre la manovra con puntualità e imprevedibilità anche se non trova sempre pronti i compagni. Ha ampi spazi per districarsi in mediana.

Junior 5.5 - Si fa ingabbiare, come non si aspetterebbe, da Damian Suarez e non riesce a rendersi efficace sull'esterno. Impalbabile.

Boudebouz 5.5 - Troppo spesso si fa trovare marcato o nascosto alle spalle degli avversari. Trova un senso quando è troppo tardi. (Dal 68' Sergio Leon 7 - Deve cercare maggiormente la profondità, ci riesce e svolta la partita dalla panchina siglando il gol vittoria al 90').

Loren 5.5 - Ha una chiara occasione da gol, un po' se la divora e un po' è bravo Guaita a parare. Per il resto appare troppo mollo per fare la differenza in una gara così fisica.(Dall'83' Campbell s.v.).