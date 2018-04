Le pagelle del Betis - Sergio Leon decisivo, Mandi insuperabile

Risultato finale: Real Betis-Eibar 2-0.

© foto di Alterphotos/Image Sport

Giménez 6 - Spettatore non pagante, non viene quasi mai chiamato in causa. Bene, nonostante qualche piccola sbavatura, sulle uscite alte.

Mandi 6.5 - In posizionamento è uno dei migliori, non sbaglia quasi mai. Di testa prende tantissimi palloni, non sbaglia nulla.

Bartra 6.5 - Insieme al compagno di reparto gioca un partita praticamente perfetta. Non sbaglia nulla, sempre attento su ogni pallone.

Jordi Amat 5.5 - Troppe indecisioni, soprattutto nella prima parte di gara. Deve giocare con più attenzione, soprattutto nei momenti concitati.

Barragán 7 - Sui due gol c’è il suo zampino: prima l’assist, poi il passaggio decisivo che porta l’autogol. Sulla fascia non lo prendono praticamente mai.

Tello 6 - Troppi errori quando esce con il pallone tra i piedi, ma si sacrifica molto e fa sempre densità in mezzo al campo. (Dall’81’ Castro 6 - Ci prova in ogni modo, ma Dmitrovic gli nega il gol).

Guardado 6.5 - Nel primo tempo è lui l’ago della bilancia, con molti palloni recuperati. Bene anche in fase di inserimento.

Ruiz 6 - Gioca con tranquillità, senza mai forzare la giocata. Quando non trova spazio si appoggia e ricomincia saggiamente l’azione.

Junior Firpo 6 - Gestisce molto bene le giocate, quando può aiuta anche la difesa. Si sacrifica soprattutto nel finale.

Boudebouz 5 - La sua qualità non si discute, ma spesso sbaglia la giocata e forza troppo il passaggio. (Dal 68’ Joaquin 6 - Entra bene in campo e gioca con la sua solita classe).

Sergio León 8 - Partita eccellente, non sbaglia praticamente nulla. Oltre al gol corre tantissimo, non si ferma mai. (Dal 62’ Loren 5.5 - Prova a dare una marcia in più, ma spesso sbaglia la misura del passaggio).