Le pagelle del Bordeaux - Costil imbattibile, Kamano sempre pericoloso

Risultato finale: Montpellier-Bordeaux 1-3

Costil 7 - Decisivo nella ripresa sul destro secco dalla distanza di Shkiri, perfetto poi in tutte le uscite chiudendo la porta agli attaccanti di casa. Nel finale si forgia del calcio di rigore parata a Camara.

Sabaly 5,5 - Rischia quando viene sovrastato di testa da Sio, l'unico della retroguardia del Bordeaux apparso meno convinto ed efficace.

Kounde 6 - Comincia male con tanto di giallo per un fallo evitabile su Lasne, poi gestisce bene il cartellino marcando correttamente gli avanti di casa.

Pablo 6,5 - Nell'unico piazzato del primo tempo spizza la sfera di testa servendo l'assist per la rete di Braithwaite, ottimo nel gioco aereo.

Contento 6,5 - Il Montpellier non riesce mai a sfondare sulla sua corsia di competenza anche per merito dell'ex Bayern, subisce un colpo ma stringe i denti e rimane in campo. Serve nel finale l'assist vincente per Meite.

Sankharè 5,5 - Non una grande giornata per il centrocampista del Bordeaux, rimane incatenato tra le maglie del centrocampo del Montpellier. (Dal 68' Meite 6,5 - Entra in campo e dopo dieci minuti firma la rete del tris che chiude la sfida definitivamente).

Plasil 7 - L'autentico leader non solo della partita ma del centrocampo, fa incetta di pallini recuperati in mezzo al campo e calibra il gioco della squadra di Poyet.

Lerager 6,5 - Solito lavoro di rottura in mezzo al campo, si mette in mostra per il lancio millimetrico sfruttato al meglio nella ripresa da Kamano.

Vada 5 - L'unica nota stonata dell'ottimo spartito del Bordeaux, il trequartista argentino non incide nell'economia del gioco toccando anche pochissimi palloni. (Dal 76' Pellenard sv).

Kamano 7 - La sua velocità in attacco fa sicuramente la differenza, al minimo spazio concesso non perdona. Bravo a prendere il tempo ad Aguilar e a battere Lecomte. (Dal 61' Malcom 5,5 - Non riesce ad incidere nonostante le grandi doti tecniche a disposizione).

Braithwaite 6,5 - Al primo pallone giocabile in area di rigore avversaria non sbaglia portando in vantaggio il Bordeaux, peccato per la rete poi divorata nella ripresa.