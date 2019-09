Le pagelle del Bordeaux - In difesa fa quel che può. Male gli attaccanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Bordeaux-PSG 0-1

Costil 7 - Se la squadra di Sousa resta in partita fino alla fine è soprattutto grazie alle sue parate e alla sua presenza. I due miracoli su Mbappé sono la cartina tornasole.

Pablo 6 - Partita attenta contro degli avversari superiori a lui. Pablo regge bene il colpo e anche se i parigini hanno numerose occasioni, lui fa quel che può. (dal 77' Benito - s.v.)

Mexer 6 - Per lui vale lo stesso discorso di Pablo. Nel finale i due perdono un po' le misure ma dopo 90 minuti sotto pressione ci può stare.

Koscielny 6 - Copre bene soprattutto nel primo tempo, quando non lascia respirare Neymar. Comanda la difesa per quanto possibile sotto i colpi delle folate avversarie.

Kwateng 5,5 - Un'ottima chiusura nel finale gli fa alzare il voto, ma dalla sua parte il PSG fa quel che vuole soprattutto dall'entrata in campo di Mbappé.

Otavio 5,5 - Il filtro a centrocampo funziona a fasi alterne e gli attaccanti del PSG trovano troppo spazio sulla trequarti, anche e soprattutto per colpa sua.

Tchouaméni 6 - Poco coinvolto nel gioco di Paulo Sousa, lui offre quantità in difesa e costringe anche Verratti all'ammonizione nel finale.

Adli 5,5 - Sulla sinistra soffre, anche se meno del compagno sul versante opposto. (dal 56' De Preville - s.v.)

Kalu 5 - Non buona la prestazione dell'attaccante del Bordeaux. La partita non era facile perché il PSG ha pressato alto tutto il tempo non lasciando respirare le punte, però lui poteva dare di più e non è mai riuscito a servire Briand.

Hwang 5,5 - Il sudcoreano si fa vedere soprattutto nel finale quando il Bordeaux prova a riacciuffare la partita. Per il resto però viene risucchiato sempre dalla difesa ospite.

Briand 5,5 - Poco da dire sulla prestazione della punta del Bordeaux. I palloni che arrivano sono veramente pochi e contro quattro difensori può fare ben poco. (dal 68' Aït Bennasser - s.v.)