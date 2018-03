Le pagelle del Bordeaux - Si salva Plasil, delude Malcom e disastro Pablo

Risultato finale: Bordeaux-Rennes 0-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Costil 5 - Una papera sul destro dalla distanza di Khazri che è costata lo svantaggio al Bordeaux, non può far nulla sulla conclusione poi di Gourcuff.

Sabaly 5,5 - Buono il suo lavoro in fase di sovrapposizione, non fa mancare il suo appoggio a Malcom provandoci anche dalla distanza. Lascia troppo spazio però alle incursione di Sarr.

Kounde 6 - Si salva nella retroguardia del Bordeaux, tiene a bada Sakho che non riesce praticamente mai a calciare verso la porta di Costil grazie alla sua marcatura.

Pablo 4,5 - Un giallo evitabile e qualche intervento non perfetto, poi in avvio di secondo tempo si fa anticipare con troppa da Sarr che tutto solo insacca. Nel finale combina la frittata regalando la sfera del raddoppio al Rennes.

Poundje 6,5 - Il migliore in campo del Bordeaux, si lancia spesso grazie alla sua velocità sulla fascia mancina scodellando diversi traversoni interessanti.

Lerager 5,5 - Non fa mancare l'apporto di aggressività in mezzo al campo ma perde in precisione, spesso non è perfetto nel servire i compagni meglio piazzati.

Plasil 6 - Viene sacrificato dopo l'ora di gioco per aumentare la spinta offensiva, non incide ma recupera diversi palloni interessanti poi dispensati per i compagni. (Dal 60' Sankhare 5,5 - Il suo ingresso in campo non dà nuova linfa alla manovra del Bordeaux).

Meite 5 - Il numero dieci del Bordeaux doveva dare quell'apporto di qualità alla manovra girondina, mai pervenuto per tutto il corso della partita.

Malcom 5,5 - Deludente la sua partita dopo un inizio promettente, sfiora la rete del vantaggio in avvio ma poi si spegne lentamente con il passare dei minuti.

Laborde 5,5 - Sgomita con l'intero reparto arretrato del Rennes, ha l'occasione per riportare in pari la sfida ma calcia debolmente verso la porta di Koubek. (Dal 59' Kamano 6 - Prova a dare una scossa alla manovra offensiva del Bordeaux, ci prova ma viene servito poco dai compagni).

Braithwaite sv - Nemmeno quindici minuti in campo, sfortunato quando in un contrasto fortuito con un compagno si fa male ed è costretto a lasciare il campo. (Dal 14' De Preville 5 - Perde tantissimi palloni tentando dribbling fini a se stessi, si prende anche un giallo per un'evidente simulazione in area di rigore).