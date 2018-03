Le pagelle del Borussia Dortmund - Difesa da horror, Batshuayi fantasma

Risultato finale: Bayern Monaco-Borussia Dortmund 6-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Burki 4 - Sei gol subiti senza trasmettere mai sicurezza o fare una parata degna di nota.

Piszczek 4 - Robben lo fa ammattire e lui fa una figuraccia.

Akanji 3 - Match disastroso come tutta la retroguardia del Dortmund. Serata da cancellare in fretta.

Sokratis 3 - Lewandonski gli fa venire gli incubi. Disastroso e mai come oggi l'aggettivo è appropriato.

Schmelzer 4 - Ribery lo salta sempre e comunque. I primi 45' sono da 3 in pagella, migliora nella ripresa.

Dahoud 4.5 - Uno dei meno peggio. Prova qualcosa in più dei compagni ma non basta.

Pulisic 4.5 - Anche lui come il compagno prova qualche giocata, specialmente nei primi 20 minuti, poi scompare. (dal 75' Philipp s.v. ).

Castro 4 - Disastrosa la sua prestazione. Sbaglia di tutto e di più. Da un suo pallone persone nasce il terzo gol di Muller. Sostituito dopo appena mezz'ora di partita. (dal 30' Weigl 4.5 - Entra e ripercorre il match del compagno. Ammonito per un bisticcio in mezzo al campo con Ribery)

Schurrle 4 - Impalpabile. Un tiraccio e poco altro. Anche per lui è notte fonda.

Gotze 4.5 - Un palo su un tiro dove scivola prima di calciare e nient'altro. Il suo ritorno da ex è un mezzo disastro. (dal 78' Sahin s.v. ).

Batshuayi 3 - Zero palloni toccati, zero tiri in porta e anticipato da Hummels per tutta la partita. Se non ci fosse stato nessuno si sarebbe accorto della differenza.