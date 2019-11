Le pagelle del Borussia Dortmund - Sancho-gol apre il processo a Favre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale

Barcellona - Borussia Dortmund 3-1 (29' Suárez, 33' Messi, 67' Griezmann - 77' Sancho)

Burki 6 - Fa quel che può per provare ad arginare lo strapotere blaugrana, ma si vede battuto infilato due volte nel giro di pochi minuti alla mezz'ora. Cade anche a inizio ripresa su quel Griezmann su cui aveva salvato prima. Zero colpe.

Piszczek 5 - Favre si affida alla sua grande esperienza, ma si vede che gli manca la gamba dei tempi migliori. All'inizio Dembele, con i suoi errori, gli concede respiro. Quando entra Griezmann, però, diventa tutto troppo complicato. Finché non esce.

(dal 76' Zagadou s.v.)

Akanji 4,5 - In teoria Messi comincia lontano dalle sue zone, ma finisce sempre per arrivargli contro. E ogni volta è un giramento di testa sempre maggiore. Non riesce davvero a capire come tamponare l'uragano blaugrana.

Hummels 4,5 - Ormai da qualche tempo sta giocando sotto i livelli cui aveva abituato negli scorsi anni, ed anche questa sera non si smentisce. Chiaro, l'esame non era proprio dei più semplici, ma vedergli sbagliare palloni come quello che innesca il 2-0 del Barcellona fa un certo effetto.

Guerreiro 5 - Si pensava a lui più alto, e Schulz terzino, invece è il contrario. Non che la mossa di Favre porti a risultati concreti, e nemmeno si può dire che le principali colpe siano del portoghese. Certo, avere Messi dalla tua parte neanche avvantaggia più di tanto...

Hakimi 5,5 - Liberato da compiti difensivi, gioca largo là davanti con possibilità di affondare. Peccato che nei primi quarantacinque minuti la manovra dei suoi si riveli praticamente inesistente, se non (anche) per meriti suoi. Nel secondo tempo la sua squadra cresce, ma lui si vede poco.

Weigl 5 - Già dai primi palloni del match si intuisce che per il centrocampo dei tedeschi non sarà una serata agevole. Dalla sua parte, poi, c'è da fronteggiare un De Jong sempre più nel cuore del gioco, e del pianeta, Barcellona. Poi esce.

(dall'86' Gotze 6 - In una serata nera per la sua squadra, nei pochi minuti a sua disposizione ha almeno il merito di far passare con un velo il pallone che arriva a Sancho per l'unico gol del Borussia).

Witsel 5 - Facilmente riconoscibile per via dei suoi iconici folti capelli ricci, stasera non lo si riesce comunque quasi mai a notare. Non è un indicatore valido, ma il segnale visivo vuole la sua parte. Più semplicemente: in sofferenza come tutti.

Schulz 5 - Ha l'indole da terzino, ma Favre lo vuole qualche metro più avanti. Sue le chance più clamorose del BVB nei primi 45' (la seconda era in fuorigioco), le cestina entrambe. Piede da difensore: l'errore pesa, anche se si è mosso benino.

(dal 46' Sancho 7 - Il grande assente del match, sponda tedesca, fa la sua apparizione subito dopo l'intervallo. E apre il processo al suo allenatore Favre: quando entra, devasta ciò che trova. Segna un gran gol e costringe Ter Stegen ad un miracolo per impedirgli la doppietta).

Brandt 5,5 - Quasi oggetto del mistero per un'oretta buona di partita, dal momento in cui entra in campo Sancho sembra però anche lui toccato da una nuova linfa. E infatti il pallone del 3-1 firmato dall'inglese glielo serve proprio lui. In precedenza però era risultato troppo morbido sull'uscita di Ter Stegen.

Reus 4,5 - Fantasma, si aggira per il Camp Nou toccando rarissime volte il pallone. Molto probabilmente non tutte le colpe sono sue, ma se qualche altro suo compagno almeno ha provato a rialzare la testa, non è il suo caso. Tra i peggiori.