Le pagelle del Borussia Dortmund - Tracollo generale, si salva solo Burki

Risultato finale: Bayern Monaco - Borussia Dortmund 4-0

Burki 6 - Cade inerme quattro volte sotto il fuoco nemico, ed anche quello amico visto l'autogol di Hummels. Detto francamente le sue colpe non esistono, ed anzi nel primo tempo un paio di sue parate sembravano aver tenuto aperta la gara.

Hakimi 4,5 - Tanto dotato di doti offensive, per essere un terzino, tanto disattento sui particolari in fase difensiva. Come quando non vede l'arrivo di Lewandowski che di tuffo sblocca il match. O quando si perde Muller sul 2-0. Serie di errori che portano al tracollo.

Akanji 5 - Anche lui sembra avere le sue colpe, soprattutto nel posizionamento, sulla zampata di Lewandowski che apre le danze. Il centravanti polacco, ogni volta che mette l'area di rigore nel mirino, gli genera enormi grattacapi.

Hummels 5 - Cerca di ovviare alle difficoltà della sua squadra con una dose aggiuntiva di carattere e personalità, anche in impostazione, ma non basta. Poi affonda come tutti, firmando anzi l'incontro con il brutto autogol che vale il 4-0 finale.

Schulz 5 - Tra i più attenti nel primo tempo, salva anche un tiro di Coman sulla linea. Dopo pochi istanti di ripresa, però, dimentica Gnabry e rischia anche il rosso con un tocco sospetto su Lewandowski. L'altro, quello scordato, insacca il 2-0.

Weigl 5,5 - Avrebbe il compito di arginare le avanzate e gli strappi degli offensivi avversari, e ci riesce solamente a tratti. Anche in fase di creazione del gioco, come più o meno tutti d'altronde, ha i suoi problemi sparsi. Non toccava a lui inventare. (dal 61' Alcacer 5 - Favre lo sceglie per dar maggior concretezza al suo attacco. Otto minuti dopo il suo ingresso potrebbe segnare, ma cestina una grande chance. Poi scompare).

Witsel 5 - Il centrocampista belga ha abituato a ben altri tipi di prestazioni. Rimane in campo per tutta la durata dell'incontro, ma esce dall'Allianz Arena sconfitto ed incapace di aver prodotto una reazione significativa.

Sancho 5,5 - Arrivava alla partita in condizioni fisiche precarie, ed infatti il suo incontro dura solamente trentacinque minuti. Nei quali è impalpabile, prima di venir sostituito da Guerreiro quando Favre sente di dover cambiare le cose. (dal 36' Guerreiro 5,5 - I suoi sono già sotto e lui, che nacque terzino ma è un polivalente di natura, viene messo davanti. Poi scala a centrocampo al doppio cambio. La confusione non lo aiuta).

Brandt 4,5 - Francamente impalpabile. Forse sarebbe stato meglio lui finto, piuttosto che Gotze, e viceversa per il trequartista. Sta di fatto che la sua presenza è quasi spettrale, e rimane fantasma per tutti e novanta i minuti.

Hazard 4,5 - Dovrebbe essere lui ad impensierire Pavard, ed invece finisce per essere precisamente l'opposto. Il fratello minore di Eden non si segnala per azioni pericolose, né per tentativi effettuati verso la porta.

Gotze 5 - Sfida molto sentita per lui, schierato ancora da falso nove nel modulo giallo-nero. Serata però difficilissima, la sua, sempre stretto nella morsa dei centrali avversari e mai capace di creare pericoli. Fuori dopo un'ora. (dal 61' Reus 5 - Non sembra subentrare con la giusta mentalità: si lamenta già dopo pochi secondi, e qualche minuto dopo è pure ammonito. Alla fine dei salmi il suo ingresso non incide assolutamente)