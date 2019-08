Le pagelle del Bournemouth - Magia di Wilson, Solanke positivo

Bournemouth-Manchester City 1-3

Ramsdale 6,5 - Su tutti e tre i gol può fare ben poco. Chiude con sicurezza due volte lo specchio della porta a David Silva.

Smith 5,5 - Pesa tanto il gol sbagliato sul momentaneo 0-1: da due passi, dopo l'errore di Otamendi, centra in pieno la faccia di Ederson (dal 69' Ibe 5,5 - Prova a farsi vedere ma incide poco.)

Mepham 6 - Se la cava in più di una situazione.

Cook 5,5 - Partita difficile, vede avversari arrivare da tutte le parti.

Aké 6 - Fa il terzo di difesa sul centrosinistra. Buona prova, anche per la personalità con cui non ha paura nel giocare la palla. Arriva anche a calciare un paio di volte.

Daniels 6 - Contiene bene Bernardo Silva a sinistra. Esce al 36' per un brutto infortunio (dal 36' H. Wilson 7,5 - Tocca la sua prima palla e propizia la colossale occasione di Smith. La seconda volta che la tocca, invece, fa una magia su punizione: sinistro a incrociare che si infila sotto al sette per il momentaneo 1-2 del Bournemouth. Nel secondo tempo manda in porta l'altro Wilson, che però spreca.)

King 5,5 - Inizia bene, con un paio di folate offensive a destra, poi cala.

Lerma 5 - In mezzo al campo fatica tanto, anche per la qualità dei palleggiatori avversari. Deve ringraziare il VAR che non lo punisce per il pestone su David Silva in area nella ripresa.

Billing 5,5 - Come il suo compagno in mediana: viene messo spesso in mezzo dalla qualità dei centrocampisti del City.

Fraser 6 - La maggior parte degli spunti del Bournemouth nel primo tempo portano la sua firma. Gara di assoluta sostanza come laterale sinitro.

Wilson 5,5 - Sempre lasciato contro i due centrali del City. Viene servito con palle alte, lotta, si sbraccia ma può fare ben poco. Nella ripresa prende bene il tempo a Laporte, poi a tu per tu con Ederson non riesce a segnare quello che sarebbe potuto essere il momentaneo 2-2 (dal 69' Solanke 6,5 - In venti minuti si crea 3 occasioni da gol. Sarebbe potuto entrare anche prima.)