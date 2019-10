Le pagelle del Brighton - Connolly MVP, motorino Montoya

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ryan 7 - Spettatore non pagante per larghi tratti della gara. Sicurissimo sulle uscite e sulle ultime conclusioni della disperazione degli Spurs.

Webster 6 - Non soffre praticamente mai l'attacco evanescente del Tottenham. Gara pulita ed ordinata.

Dunk 7 - Cuore da capitano, va a recuperare palloni persino a centrocampo. Prestazione maiuscola.

Burn 6,5 - Chiude bene le sortite sulla propria porzione di campo.



Montoya 7 - Devastante quando spinge, ha trovato nella Premier la sua dimensione ideale. Lontano parente dell'esterno visto (poco) all'Inter.



Gross 7 - Avrebbe meritato un voto in più qualora il suo piazzato da posizione impossibile fosse entrato in porta. Davvero decisivo col suo piede fatato.

Stephens 6,5 - Pronti-via e un suo tiro al volo procura un occhio nero a Vertonghen, che si sacrifica bloccando il potenziale 2-0 del Brighton. Grande grinta.

Dal 90' Murray sv

Mooy 6 - Sulla carta il migliore del centrocampo del Brighton, oggi si vede decisamente meno dei compagni di reparto.

Alzate 6 - Prova solida del giovane londinese, tranquillo e a suo agio quest'oggi con clienti decisamente tosti come gli Spurs.

Dall'88 Bong sv

Maupay 7 - Come sia arrivato così tardi in Premier è un mistero. Soli 23 anni, vero, ma già nel giro del calcio che conta da un po'. Dopo aver trovato fiducia e gol al Brentford è pronto a consacrarsi in biancazzurro.

Connoly 8 - 19 anni, due gol, tanta grinta e doti tecniche importanti. L'Irlanda potrebbe aver trovato un nuovo futuro Robbie Keane? Andiamoci piano, ma il talento per questo ragazzo c'è tutto.

Dall'80 Bissouma sv