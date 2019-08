Le pagelle del Brighton - Difesa da incubo, Bernardo il migliore

Risultato finale: Manchester City-Brighton 4-0.

© foto di Stefano Di Bella

Ryan 5 - Può fare davvero poco sui gol del Manchester City, ma in alcune azioni non dà la giusta sicurezza alla retroguardia. Male soprattutto sui palloni alti, dove concede troppo alla squadra di Guardiola.

Burn 4.5 - Dalle sue parti non ci sono clienti facili, ma spesso va in difficoltà e non riesce mai a tenere le accelerazioni da parte dei padroni di casa. Concede troppo spazio a David Silva, quando lo spagnolo affonda va in crisi.

Dunk 4 - Partita da matita rossa per il centrale inglese. Sui palloni alti non riesce mai a dominare nella propria area, Aguero lo manda in confusione sin dai primi minuti.

Webster 4.5 - Come tutta la difesa gioca una gara pessima, concedendo troppo ai padroni di casa. Male soprattutto nelle scelte, spesso rischia troppo quando è sotto pressione.

Montoya 5 - Troppo disattento, soprattutto nel secondo tempo. Suo l'errore sul quarto gol del Manchester, in attacco si vede soltanto in un paio di occasioni.

Propper 5 - La massima pressione da parte dei Citizens gli crea diversi problemi, Rodrigo e De Bruyne lo stringono in una morsa in cui è praticamente impossibile uscirne vivi.

Stephens 6 - Uno dei pochi che si salva in un match da dimenticare completamente. In difesa non si fa molti problemi e spazza per evitare il peggio. Stilisticamente poco perfetto, ma molto concreto.

Bernardo 6 - Uno dei più propositivi nonostante il punteggio, quando può cerca anche di affondare sulla corsia esterna. Ma spesso predica nel deserto, nessuno dei compagni lo segue con convinzione. (Dal 68' Murray 5.5 - Tocca pochi palloni, Otamendi non gli concede nulla).

March 5 - Qualche affondo nel primo tempo, ma si vede che è una giornata no quando anziché crossare calcia praticamente in curva.

Trossard 5 - Si divora due occasioni clamorose: quando giochi contro squadre di livello non puoi assolutamente sprecare occasioni simili. Deve essere più cinico negli ultimi 16 metri. (Dal 74' Gross s.v.).

Maupay 4.5 - Assente ingiustificato in mezzo al campo, non si vede quasi mai. Deve far salire la squadra, ma non riesce mai ad incidere durante le poche sortite offensive dei suoi. (Dal 67' Connolly 6 - Entra bene in campo e cerca di scuotere la squadra con qualche giocata interessante).