Le pagelle del Brighton - Gran partita di Schelotto, male invece Connolly

Risultato finale: Tottenham-Brighton 2-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ryan 5,5 - Riesce a respingere la prima conclusione di Kane ma non la seconda, probabilmente ci mette qualcosa del suo in occasione della rete da tre punti da parte di Dele Alli.

Webster 6,5 - Fisicità e senso della posizione per il centrale del Brighton, fa valere tutte le sua qualità nel finale del primo tempo con il colpo di testa del vantaggio. Un terzo tempo cestistico che batte Gazzaniga. Mezzo voto in meno per l'occasione del pari degli Spurs.

Duffy 6 - Ha un compito non semplice, quello di tenere a bada Kane. Nel primo tempo ci riesce abbastanza bene, nella ripresa invece comincia ad accennare qualche difficoltà di sorta.

Burn 5,5 - Probabilmente il meno appariscente della linea difensiva della squadra di Potter, quello che va maggiormente in difficoltà. Si prende un giallo evitabile ma nel secondo tempo non sbaglia quasi nulla.

Schelotto 6,5 - A sorpresa in questo Boxing Day viene schierato in campo da titolare, quarta presenza per lui in questa stagione. Buona prestazione la sua, si guadagna la punizione dal quale nasce il vantaggio del Brighton. Nel secondo tempo è autentico padrone della corsia destra. (Dal 83' Bissouma sv).

Alzate 6,5 - La sorpresa di giornata, grande prestazione per il giovane centrocampista colombiano. Combatte in mezzo al campo, dotato di buoni doti tecniche che gli permettono di sfiorare più volte la via della rete.

Stephens 5,5 - Suo malgrado, entra in negativo nell'azione che porta al pareggio il Tottenham. Non si intende con Webster, per il resto appare il meno in palla della linea mediana di Potter.

Bernardo 5,5 - Meglio nella prima frazione che nel secondo tempo, tante le corse lungo tutta la corsia mancina del campo. Accompagna l'azione più di Schelotto, qualche problema in più invece in fase di non possesso. Nella ripresa finisce per lasciare troppo spazio ad Aurier. (Dal 77' Trossard sv).

Gross 6,5 - Si conferma come uno dei migliori assist man del campionato inglese, tutti i suoi piazzati diventano un pericolo per qualunque squadra. Perfetto il pallone per la testa di Webster.

Mooy 5,5 - Dimostra, come sempre, di avere qualità importanti nella zona nevralgica del campo. Peccato che in più di un'occasione si incaponisca nella giocata personale fine a se stessa.

Connolly 5 - Buona personalità ma manca in occasione del colpo del KO, fallisce l'occasione per portare a due il vantaggio del Brighton. Un errore che poi peserà nell'economia dell'incontro. (Dal 69' Maupay 5,5 - Non ha grandi palloni giocabili per rendersi pericoloso).