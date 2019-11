Le pagelle del Brighton - Salvate il soldato Ryan, Connolly inesistente

Risultato finale: Manchester United-Brighton 3-1

© foto di Stefano Di Bella

Ryan 6.5 - Può fare poco sui gol subiti, entrambi deviati dalla linea difensiva. Rimane comunque attento durante tutto il match, soprattutto sui palloni alti non si fa mai sorprendere. Evita un passivo decisamente maggiore.

Dunk 6.5 - Riaccende le speranze con un bel gol su calcio d'angolo, è l'ultimo della linea difensiva a mollare. Marca e ostacola tutti, difficile chiedergli di più.

Duffy 5.5 - Inizia bene, ma appena il Brighton subisce il gol inizia a soffrire le accelerazioni dei padroni di casa. Male anche quando deve gestire tutta la linea sui calci piazzati.

Burn 5 - Disattento in molte circostanze, concede spazi e praterie ai Red Devils soprattutto nel finale. Partita da dimenticare, deve mantenere la concentrazione durante tutta la sfida.

Montoya 5 - Non riesce a gestire al meglio le due fasi, anzi. Soffre spesso le giocate di Rashford, il suo primo tempo scorre via tra interventi in ritardo e scelte sbagliate. (Dal 46' March 5.5 - Più concreto, ma dalle sue parti Rashford fa il bello e il cattivo tempo).

Stephens 5 - Si vede pochissimo in fase offensiva, soffre anche quando Pereira alza i giri del motore. Diverse sbavature anche sui calci piazzati.

Propper 5.5 - L'autogol è frutto di una carambola sfortunata, ma durante il resto della sfida non impressiona e concede troppo spazio alle giocate dei padroni di casa.

Alzate 5 - Un paio di incursione, ma dopo qualche giocata offensiva viene chiuso e non riesce più a sfruttare i pochi palloni che gli arrivano.

Trossard 5 - Doveva dare il cambio di passo sulla corsia mancina, ma non riesce mai ad impensierire Wan-Bissaka, che lo limita e non gli concede praticamente nulla. (Dal 60' Gross 6 - Buon impatto, dalle sue giocate arrivano le azioni pericolose del Brighton nel secondo tempo).

Connolly 4.5 - Una sola occasione, ma non trova lo specchio della porta. Si vede poco e non riesce mai a trovare spazio tra le linee. Male anche in fase di non possesso. (Dal 46' Murray 5.5 - Entra con il punteggio già compromesso, ma fa davvero poco).

Maupay 5 - Sfiora un pallone da dentro l'area piccola che avrebbe potuto cambiare il match, ma poi si vede davvero poco. Deve assolutamente cambiare rotta se vuole incidere in queste sfide.