Le pagelle del Brighton - Jahanbakhsh come CR7, Trossard scatenato

Risultato finale: Brighton-Chelsea 1-1

Ryan 6: sul gol può farci poco, per il resto è sempre attento: sia tra i pali che in uscita, si dimostra affidabile.

Montoya 6: parte timido e con qualche errore di troppo, cresce con il passare dei minuti.

Webster 7: è di gran lunga il migliore della retroguardia del Brighton: in più di un’occasione si sostituisce di fatto a Ryan, respingendo le conclusioni dei Blues.

Dunk 6.5: non fa respirare Abraham, con le buone o con le cattive. Nel recupero ha la punizione del possibile 2-1, la calcia troppo facile tra le braccia di Kepa.

Burn 5.5: la sua gara dura solo 20 minuti, James gli va sempre via. Poi, proprio in uno scontro con il dirimpettaio Blues, ha la peggio ed è costretto al cambio (dal 20’ Bernardo 6: da quando entra, James di fatto non riesce più andare sul fondo. Un po’ perché cala fisicamente, un po’ perché Bernardo gli prende bene le misure.

Propper 5.5: specialmente nella prima parte di gara è svagato, pasticcione, perde tanti palloni. Poi si riprende, pur senza brillare.

Bissouma 5: primo tempo in ombra per il maliano, che dopo l’intervallo non rientra più in campo: Potter lo richiama in panchina, giustamente (dal 46’ Connolly 6.5: entra subito bene in partita, facendosi sentire tra Rudiger e Zouma. Soltanto un miracolo di Kepa non gli permette di segnare).

Alzate 6: va a intermittenza, ma sono più i momenti di buio che di luce. Ma nel finale, quando c’è da alzare i ritmi, lui si fa trovare pronto in fascia.

Mooy 5.5: passa un’ora e più di partita a cercare una posizione che non trova mai, è più utile quando c’è da difendere (dal 69’ Jahanbakhsh 8: un gesto balistico che varrebbe il prezzo del biglietto, una rovesciata degna del miglior Cristiano Ronaldo. L’anno scorso era stato votato come “bidone” della Premier, oggi segna un gol del genere: ed è il secondo di fila. Ma questo è una vera perla).

Trossard 7: si carica la squadra sulle spalle, soprattutto nel finale. Le sue punizioni mettono i brividi al Chelsea, le sue accelerate mandando in tilt la difesa Blues.

Maupay 6.5: Kepa gli strozza in gola l’urlo di quello che poteva essere il gol dell’incredibile vittoria: l’attaccante fa una gran partita, tra sacrificio e qualità.