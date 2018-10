Le pagelle del Bruges - Wesley rapace, Dennis e Vanaken in giornata

Risultato finale: Bruges-Monaco 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Letica 6,5 - Non ci arriva sul destro di Sylla, ci arriva invece sul quello potente di Golovin nella ripresa che permette al Bruges di uscire indenne davanti ai propri tifosi e conquistare il primo punto in questa Champions.

Poulain 6 - Era stato tra i peggiori in campo contro l'Atletico Madrid, fronteggiare Jovetic non pareva veramente facile. Per sua fortuna il montenegrino si fa male e con il giovane e fumoso Diop non ha nulla di cui preoccuparsi.

Mechele 5 - Non fa dormire sonni tranquilli al tecnico Leko ogni volta che viene puntato da Sylla, quando l'attaccante del Monaco taglia in area di rigore il difensore belga è in automaticamente in ritardo come in occasione del momentaneo vantaggio degli ospiti.

Denswil 5,5 - I maggiori pericoli per il Bruges arrivano dalla destra, fa fatica quando Golovin si allarga dalle sue parti. Non sempre perfetto, poteva fare meglio anche in area avversari provando a concludere in porta invece di fare la sponda da ottima posizione.

Vlietinck 6,5 - Lo si nota più per i compiti difensivi, bravo a tenere a bada Chadli lasciando pochi spazi all'ala belga. Nella ripresa prova a farsi notare in zona offensiva spesso servito da Vormer sulla corsa. (Dal 83' Mata sv).

Vormer 6 - Animo battagliero per il capitano del Bruges, ci mette tutto nella pressione sui portatori di palla del Monaco. Deve affinare la conclusione, ha due buone occasioni ma non inquadra lo specchio della porta e quindi non va oltre la sufficienza.

Nakamba 5 - In tanti sicuramente lo avranno notato soltanto per l'ammonizione ricevuta nella ripresa, mediano muscolare ma sempre superato con scioltezza da Golovin. Perde il duello con il più talentuoso russo.

Vanaken 6,5 - L'uomo dotato di maggiore tecnica in mezzo al campo del Bruges, lo dimostra recapitando la sfera del pareggio perfettamente sulla testa di Wesley. In fase offensiva si stacca muovendosi quasi da trequartista alle spalle delle due punte.

Dennis Bonaventure 6,5 - La spina nel fianco per la retroguardia del Monaco, costringe Sidibè al giallo già nella prima frazione. Guizzante palla al piede, viene più volte steso dai monegaschi guadagnandosi tanti calci di punizione interessanti e pericolosi. (Dal 90' Diatta sv).

Kaveh 5 - Abulico dalla manovra, fuori dal gioco del Bruges. Soprattutto nella prima frazione viene beccato in posizione di fuorigioco, soffre la marcatura di Jemerson che lo limita notevolmente. (Dal 79' Openda sv).

Wesley 7- Il brasiliano è senza dubbio il migliore in campo, il suo colpo di testa vale il primo punto europeo per la formazione belga. Bravissimo nel sovrastare un gigante come Glik, si muove spesso mettendo in seria difficoltà il centrale polacco del Monaco.