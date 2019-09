Le pagelle del Brugge - Vormer un motorino, Vanaken va a sprazzi

Club Brugge-Galatasaray 0-0

Mignolet 6,5 - Splendido, e importante, l'intervento su Babel nel primo tempo.

Mata 5,5 - Con un suo retropassaggio scellerato rischia di regalare a Babel la palla del vantaggio: viene però salvato dalla parata di Mignolet. Ha il cliente più difficile e ne risente.

Mitrovic 6,5 - Gioca tanti palloni, quasi fosse lui il play basso. Va vicino al gol con un colpo di testa (spalla).

Deli 6 - Di testa è insuperabile. Con Mitrovic confeziona un'ottima marcatura su Falcao, che tocca il primo pallone di testa al 90'.

Ricca 6,5 - Molto attivo a sinistra. Rispetto al suo compagno di destra è posizionato più alto, quasi sulla linea dei centrocampisti. Alla mezz'ora centra la traversa con un tiro piazzato da appena dentro l'area.

Vormer 7 - Il migliore in campo per il Club Brugge. Abbina quantità e qualità, come quella che ci mette nel calciare i tiri da fermo.

Rits 6 - Tocca pochi palloni ma fa tanto lavoro sporco (dall'86' Balanta s.v.)

Vanaken 6,5 - Sornione per mezz'ora, poi graffia con un paio di giocate superlative.

Dennis 6 - Molto pimpante, quasi iperattivo. Sbaglia troppe scelte nella metà campo offensiva (dal 74' Diagne 5,5 - Fa il suo ma nel finale si ferma pensando che l'arbitro potesse fischiare un calcio di rigore: avrebbe dovuto continuare senza frenarsi.)

Okereke 6,5 - Lotta e si dà da fare. Con uno splendido intervento a mano aperta, Muslera gli nega la gioia del possibile gol del vantaggio di testa (dal 60' Openda 6 - Entra col piglio giusto. Ha un'occasione da dentro l'area, leggermente defilato, e non centra lo specchio.)

Diatta 6 - Negli ultimi 25 metri si vede poco ed è spesso impreciso, ma è encomiabile lo spirito con cui aiuta il suo terzino di riferimento Mata a difendere.