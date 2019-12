Le pagelle del Burnley - Bardsley cuore d'oro, Wood e Barnes da rivedere

© foto di Stefano Di Bella

Pope 6 - Non può nulla sul primo centro di Martial, mentre in occasione del raddoppio di Rashford avrebbe potuto farsi saltare con meno facilità dall'avversario. In generale, comunque, una prestazione sufficiente contro una "big".

Bardsley 7 - Trentaquattro primavere ne fanno, di lui, il giocatore più anziano dell'intera rosa: la carta d'identità non rispecchia le sue prestazioni sul campo. Sembra un giovanotto: si prende la scena sulla corsia di destra, percorrendo interamente la fascia almeno dieci volte.

Tarkowski 6.5 - Qualche patema nel corso del primo tempo. Nella ripresa alza il livello, contribuendo al calo vistoso di Martial sul quale, tra le altre cose, ha fatto una chiusura decisiva al 60' prendendosi l'ovazione del pubblico.

Mee 6 - Molto attento nella prima frazione, nel secondo tempo avrebbe meritato il cartellino rosso per un intervento durissimo su James. Viene solo ammonito, oltre che graziato dalla sala VAR.

Taylor 5 - Nervoso e poco preciso, con un gravissimo errore spalanca la strada al gol di Martial per l'1-0 dello United. Nella seconda metà di gioco, rischia un'ingenuità simile ma viene aiutato in maniera decisiva da McNeil.

Hendrick 5.5 - Una delle due novità rispetto all'ultima sfida giocata dal Burnley contro l'Everton: la scelta di Dyche non dà i suoi frutti. Il tecnico se ne rende conto e lo toglie dal campo attorno all'ora di gioco. (Dal 59' Rodriguez 6 - Fa il minimo indispensabile, nulla di più e nulla di meno)

Westwood 5.5 - Cerca di collaborare con gli attaccanti, offrendo spesso alcuni palloni giocabili a Wood e Barnes. Non riesce, però, a pungere: paga il netto divario fisico con gli avversari.

Cork 6.5 - Buon pressing attuato nel primo tempo, si mantiene stabile nonostante il punteggio sfavorevole nel secondo tempo. Buon apporto a centrocampo, contribuisce al miglior collegamento possibile tra difesa e attacco. (Dall'87' Brady s.v.)

McNeil 6 - Primi 45' da spettatore non pagante. Rientra dagli spogliatoi col piglio giusto, garantendosi la sufficienza ma nulla di più visto l'"handicap" fatto registrare nella metà inaugurale.

Wood 5 - Zero tiri in porta e, di conseguenza, nessuna occasione da rete: troppo poco per un attaccante, serata da dimenticare al più presto. Riscatto atteso già per la prossima partita.

Barnes 5.5 - Prova a spaventare De Gea a pochi secondi dal primo gol realizzato da Martial: questo l'unico highlights della sua serata. Anche per lui, però, è troppo poco. (Dal 68' Gudmundsson 6 - Entra in campo per provare a ribaltare il match: cerca l'iniziativa personale da calcio piazzato al 76', batte la barriera ma non De Gea)