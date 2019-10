Le pagelle del Burnley - Difesa da incubo, Barnes si divora l'impossibile

Risultato finale: Burnley-Chelsea 2-4.

© foto di Stefano Di Bella

Pope 5.5 - Incolpevole sui gol subiti, in un paio di occasioni riesce anche ad evitare un passivo peggiore. Meno sicuro in uscita, spesso rischia sui traversoni in area piccola.

Lowton 5 - L'errore che porta al gol è da matita rossa, una disattenzione simile è da evitare in Premier League. Partita difficile, deve dimenticarla subito per poter ripartire il prima possibile.

Tarkowski 4.5 - Sbaglia tutto quello che può, non riesce mai a dare la giusta sicurezza a tutta la linea difensiva. I maggiori pericoli arrivano proprio dalle sue parti.

Mee 6 - Uno dei pochi sopra la sufficienza, riesce a portare a casa una buona prestazione nonostante il risultato pesante. Sui palloni inattivi è pericoloso in entrambe le fasi.

Pieters 5.5 - A volte prova ad accelerare le operazioni, ma non trova quasi mai la giocata in profondità. Quando il Chelsea alza il ritmo lui è costretto ad abbassarsi troppo.

Hendrick 5 - Spesso gira a vuoto e non riesce ad incidere sulla corsia di competenza. Nel primo tempo compie un paio di buone azioni, ma quando il risultato diventa a senso unico si demoralizza come tutta la squadra. (Dall'84' Brady s.v.).

Cork 6 - È l'ultimo a mollare la presa, anche quando le cose si complicano è sempre propositivo in fase di possesso. Si inserisce molto bene e riesce anche qualche pericolo alla retroguardia londinese.

Westwood 5 - Si vede pochissimo, quando c'è da sporcare le linee di passaggio non si fa mai trovare pronto. Male in entrambe le situazioni, soffre la qualità degli uomini di Lampard.

McNeil 6.5 - Nel finale trova un bel gol, anche se deve assolutamente essere costante durante tutta la partita. Qualche sbavatura, ma in una serata da incubo è uno dei pochi che non molla mai.

Rodriguez 5.5 - Un paio di opportunità, ma si vede davvero poco in fase offensiva. Aiuta la squadra quando c'è da difendere, ma non è la sua partita migliore. Nel finale trova un gran gol, ma questo non cancella una partita giocata sotto la sufficienza.

Barnes 4.5 - Troppe le occasioni sprecate, contro il Chelsea non si possono non sfruttare simili palle gol. Non riesce mai ad impensierire Kepa, deve essere più incisivo. (Dal 63' Vydra 6 - Si muove meglio tra le linee, non dà mai punti di riferimento agli avversari).