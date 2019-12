Le pagelle del Burnley - male gli attaccanti, sorpresa Drinkwater

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pope 6 - Non ha colpe sui gol, anzi prova a fare il suo rattoppando dove può.

Bardsley 5,5 - Si perde spesso Sterling, e in generale è un po' troppo svagato anche in avanti.

Tarkowski 5,5 - Non esattamente la sua giornata migliore: non copre affatto bene su Gabriel Jesus in qualche occasione, ma tampona sugli inserimenti dei centrocampisti.

Mee 6 - Fa meglio di Tarkowski, non vantando responsabilità particolari sui gol subiti. Tranquillo, inoltre, nei disimpegni.

Pieters 6 - Si propone benissimo, pur conscio della difficoltà della partita. Lavora bene quando può salire.

Cook 5 - Non la sua miglior gara, anzi. Spesso e volentieri viene inghiottito dalla manovra ospite.

Hendrick 5 - Medesimo discorso di Cook: tanti errori, sia tattici che tecnici, in questa serata a Turf Moor.

Drinkwater 6,5 - Seconda gara della stagione, eppure non si direbbe proprio: ottimo ritmo, buona qualità. Un giocatore ritrovato.

Dal 60' Barnes 5 - Non tocca quasi mai il pallone, prestazione da corpo estraneo alla gara ed impatto decisamente ininfluente.

Lennon 5,5 - Ha provato a dare il suo contributo con la rapidità che lo contraddistingue, ma si vede soltanto a sprazzi.

McNeil 5,5 - Ci ha provato a farsi vedere in avanti, ma è stato ben contenuto dalla difesa ospite. Fa, però, un po' di lavoro sporco.

Dal 75' Brady 6,5 - Meriterebbe un 7, qualora la rete non fosse stata effettivamente troppo fortunosa. Torna comunque dopo un brutto infortunio alla rotula l'irlandese, trovando il gol della bandiera che gli permetterà di lasciarsi alle spalle un brutto periodo.

Wood 5 - Spettatore non pagante. Non era facile farsi vedere in una gara come questa, ma lui non ha neanche un minimo spunto quest'oggi.

Dal 59' Rodriguez 5,5 - Quantomeno ci mette impegno, allargandosi sulla fascia. Ma la gara non è delle più fortunate e non riesce a lasciare il segno.