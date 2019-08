Le pagelle del Burnley - Mee il peggiore, Tarkowski non molla

Risultato finale: Burnley-Liverpool 0-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pope 6 - Non ha particolari colpe sui gol subiti.

Lowton 6 - I suoi lanci si confermano una risorsa di gioco per il Burnley, ma gli attaccanti oggi non sono in grande giornata e non sfruttano al meglio i suggerimenti.

Tarkowski 6 - Puntuale in diverse circostanze, evita che il passivo possa essere più pesante per i suoi.

Mee 4.5 - Clamoroso l’errore che spiana la strada per il 2-0 del Liverpool.

Pieters 6 - Disputa una partita attenta in copertura, pur sacrificando la fase di spinta.

Lennon 6 - Impegnato costantemente in entrambe le fasi di gioco, non lesina energie ma non riesce ad incidere come vorrebbe.

Cork 5 - Per larghi tratti in balia dei palleggiatori avversari. Manca il filtro a metà campo.

Westwood 5 - In alcuni frangenti della gara i ritmi non sono elevatissimi, ma non riesce a prendere le redini della manovra.

McNeil 6 - Il ragazzo ha classe e a sprazzi riesce a mettersi in mostra. Resta fondamentale per lo sviluppo del gioco del Burnley.

Barnes 5 - In gol in tutti e tre i match disputati prima del digiuno di quest’oggi. Sbaglia qualsiasi cosa. Dal 73’ Rodriguez - Non incide sulla gara.

Wood 5.5 - Una grande giocata nel primo tempo per poco non gli vale il gol del vantaggio per i suoi. Viene servito poco e con il passare dei minuti scompare nella morsa dei centrali del Liverpool.