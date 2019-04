Le pagelle del Burnley - Mee migliore in campo, delude Barnes

Risultato finale: Burnley-Manchester City 0-1.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Heaton 6 - Non subisce moltissimi tiri verso la porta, ma sui palloni alti concede poco e nulla. Buona prestazione, come tutta la linea difensiva.

Lowton 6 - Prova a salvare sulla linea il gol di Aguero, ma non ci arriva per questioni di centimetri. Blocca le avanzate di Sané, rendendolo innocuo.

Tarkowski 6 - Forse poteva fare qualcosa di più sulla rete subita, ma per il resto della sfida è sempre attento e concede davvero pochissimo ai suoi avversari.

Mee 7 - Uno dei migliori della linea difensiva: non fa mai girare nessuno e tiene bene gli attaccanti del City. Nel finale si inventa anche un super intervento sulla linea, tenendo in bilico il risultato.

Taylor 5 - In fase di spinta si vede pochissimo, rischia soprattutto quando viene attaccato. I pericoli maggiori, infatti, arrivano proprio dalle sue parti.

Hendrick 5.5 - Nel primo tempo fa a spallate e prova a far salire la squadra, ma nella ripresa rimane troppo schiacciato sulla linea di difesa. E i suoi vanno spesso in difficoltà. (Dal 75' Gudmundsson 6 - Uno dei più reattivi, soprattutto nella fase finale).

Cork 5.5 - Dopo un buon primo tempo cala la sua intensità e la squadra di Dyche soffre in quella zona. Gundogan, nella ripresa, ha maggiore libertà per la mancata pressione.

Westwood 6 - Molto propositivo, soprattutto quando deve recuperare palloni preziosi. Sporca molte traiettorie, soprattutto sulle verticalizzazioni degli ospiti.

McNeil 6 - Sprazzi positivi in fase difensiva, dove si sacrifica molto. Quando deve spingere è meno lucido, ma comunque porta a casa una buona prestazione.

Barnes 4.5 - Si vede pochissimo, prova spesso la giocata ma non riesce mai a tenere un pallone. Aiuta in fase di non possesso, ma davanti è spesso assente.

Wood 6 - Quando c'è da soffrire non si tira mai indietro, ma poi si perde con il passare dei minuti. Nella ripresa si vede poco e nulla. (Dal 72' Vydra 6 - Buon impatto sulla sfida, ma viene servito davvero poco).