Le pagelle del BVB - Burki Superman, Brandt segna il gol qualificazione

Risultato finale: Borussia Dortmund-Slavia Praga 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Burki 8 - Smette la divisa del BVB e indossa quella di Superman spingendo il Borussia agli ottavi. Salva la sua porta in almeno sei occasioni tenendo in piedi la sua squadra con altrettanti interventi prodigiosi. Da vedere e rivedere la parata su Masopust con deviazione di Reus. Si deve inchinare solo al diagonale di Soucek.

Akanji 5,5 - Sempre in affanno sulle offensive dello Slavia Praga, perde un pallone che sarebbe potuto costare caro ai suoi. Tardiva la sua chiusura su Soucek.

Hummels 6,5 - Pericoloso quando si fa vedere nell’area avversaria, qualche sbavatura quando deve difendere. Provvidenziale il suo salvataggio su Coufal che vale come un gol.

Zagadou 5,5 - Prova con qualche verticalizzazione ad innescare le punte, ma quando Masopust spinge dalla sua parte non è sempre preciso.

Hakimi 6 - Spinge poco sulla corsia ma quando lo fa mette apprensione alla retroguardia avversaria (Dall’84’ Balerdi sv).

Brandt 7 - Orchestra la manovra in maniera intelligente ed elegante cercando sempre il suggerimento profondo per la velocità di Sancho. Sigla il gol qualificazione con una conclusione chirurgica.

Weigl 5 - Fa legna in mezzo al campo. Insegue l’avversario lasciando poco spazio di manovra avversaria. Rimedia però due ammonizioni nel giro di un quarto d’ora che mandano in sofferenza la sua squadra.

Guerreiro 5,5 - Perde i duelli in velocità con Masopust, va in difficoltà quando l’avversario lo punta. Non spinge a dovere sulla corsia.

T. Hazard 6 - Nel primo tempo si vede solo per una conclusione ben parata da Kolar. Nella ripresa è più vivo e le occasioni per il BVB crescono (Dall’83’ Piszczek sv).

Reus 6 - Preciso e chirurgico l’assist per il vantaggio di Sancho, ingaggia un duello con gli avversari ma si divora due gol non da lui. Nella ripresa lotta con la difesa dello Slavia.

Sancho 6,5 - Quando accelera mette sempre in difficoltà Coufal. Porta in vantaggio il Borussia Dortmund sfruttando al meglio un assist di Reus (Dall'88' Dahoud sv).