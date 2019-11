Le pagelle del BVB - Fa tutto Hazard. Hakimi è il solito treno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Borussia Dortmund-Wolfsburg 3-0.

Hitz 6,5 - Partita che lo vede impegnato molto di rado, visto che il Wolsfburg tira quasi sempre fuori dallo specchio della porta. Si fa trovare pronto nelle uniche occasioni in cui Victor tira in porta, opponendosi con il braccio, e su Weghorst nel finale.

Piszczek 6 - Solita spinta offensiva e prudenza in difesa: buona prova.

Akanji 6 - Partita piuttosto semplice per il centrale giallonero, che sbaglia poco e resta sempre attento.

Hummels 6 - Una sola grande chiusura nel primo tempo, viene impegnato soprattutto nel primo tempo quando il Wolsfburg spinge con più continuità. Nel secondo resta spettatore assieme al compagno di reparto.

Hakimi 6,5 - L'esterno giallonero gioca con il turbo inserito, spingendo con spaventosa costanza sia nel primo che nel secondo tempo. In difesa viene impegnato raramente, ma in attacco è il solito treno.

Weigl 6 - Buone geometrie per i suoi, che nel secondo tempo lo costringono a stare un po' più arretrato. Lui svolge il suo compito con perizia.

Dahoud 6 - Buona prova del centrocampista, che come sempre corre molto e si fa vedere in avanti. Una grande parata di Pervan gli nega la gioia del gol. (dal 70' Witsel 6 - Entra quando la partita è già indirizzata. Lui prende qualche fallo a centrocampo e accompagna quando necessario l'azione offensiva).

Brandt 6 - Si fa vedere raramente in area ma è spesso presente nelle azioni offensivi. (dall'89' Alcacer - s.v.).

Hazard 7 - È lui il motore delle azioni offensive del BVB. Dopo un primo tempo sottotono sale in cattedra e segna un gol importantissimo che sblocca la situazione. Dopo il gol continua a spingere con insistenza, fornendo anche l'assist per il raddoppio a Guerreiro.

Reus 6 - Si rende protagonista solo per un contrasto duro subito in area, sul quale presumibilmente ha sentito di nuovo dolore. Esce dopo poco meno di 30' per lasciare il posto a Gotze. (dal 29' Gotze 6,5 - Catapultato in campo nel primo tempo, entra subito nel vivo dell'azione del Borussia. Nel secondo tempo dai suoi piedi passano molte delle combinazioni offensive dei suoi. Corona la buona prestazione con il gol su rigore).

Guerreiro 6,5 - Colpisce in quella che sostanzialmente è l'unica occasione che gli viene fornita. Per il resto prestazione d'ordinanza.