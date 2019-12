Le pagelle del BVB - Sancho da Golden boy. Burki croce e delizia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Borussia Dormund-Lipsia 3-3

Burki 6 - Voto difficilissimo da dare al portiere del Dortmund. Si rende protagonista di almeno tre parate decisive, ma l'errore che porta al gol di Werner è clamoroso e decisivo perché riapre la sfida. Alla fine, tra errori e miracoli prende la sufficienza.

Akanji 6 - Meno decisivo rispetto ai due compagni di reparto, ma almeno lui sbaglia poco. La difesa del Dortmund su azione non subisce praticamente niente.

Hummels 6,5 - Partita di grande solidità del centrale tedesco, che si rende protagonista anche con un paio di sventagliate di pregevole fattura. Spesso pericoloso sui corner, non fosse stato per i regali dei compagni avrebbe annullato anche un attaccante come Werner.

Zagadou 6,5 - Il gigante giallonero è insuperabile su azione e nel finale si regala anche un paio di sgroppate degne di nota.

Brandt 6 - Il gol nel primo tempo è da lustrarsi gli occhi: si gira in area, fa fuori Upamekano con la suola e infila Gulacsi. Poi però regala con un errore clamoroso il gol del 2-2- a Werner, e da quel momento sparisce dal campo.

Hakimi 6,5 - Un treno. Lo trovi dappertutto. In attacco e in difesa. Fa su e giù per la fascia almeno trenta volte.

Weigl 6 - Segna con un bel gol un po' fortunato la rete che sblocca la gara. Per il resto fa una partita di lavoro nascosto, ma non eccelle particolarmente di fronte al centrocampo ospite.

Guerreiro 5,5 - Si addormenta sul gol che porta al pareggio finale di Schick, in attacco ci prova ma raramente è decisivo. (dall'84' Schultz 6 - Entra per dare nuova spinta sulla sinistra e nel finale rischia di regalare ai suoi il gol del vantaggio).

Sancho 7 - Gol e assist, oltre ad una costante presenza e pericolosità offensiva. Il Golden Boy è stato vinto da Joao Felix, ma l'inglese dimostra che anche lui aveva le carte per guadagnare il trofeo individuale. (dal 71' Piszczek 6 - Entra in un momento confuso della partita. Si vede poco anche se dà equilibrio alla squadra).

Reus 6,5 - Il capitano giallonero è sempre pericoloso, propizia almeno due dei tre gol e soprattutto con l'assist per Sancho dimostra tutte le sue qualità. Gli manca solo il gol.

Hazard 5,5 - Degli attaccanti è quello che si vede meno. Raramente al centro dell'azione, dialoga ogni tanto con Reus ma mai in maniera incisiva.