Le pagelle del BVB - Witsel la sblocca, Diallo e Zagadou insuperabili

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Champions League, la classifica del Gruppo C: Napoli secondo

PSG, Verratti: "Il gol ci dà spinta per il ritorno. Insigne? Bello rivederlo"

Da Eindhoven la miglior notizia: l'Inter non piange dopo il KO al Camp Nou

Acerbi: "Belli i paragoni con de Vrij. Grazie Lazio e Inzaghi per la fiducia"

Betis Siviglia, Setien: "Milan come un gigante ferito"

"Quando non segna non incide". L'incubo di Icardi c'è anche al Camp Nou

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 ottobre

Reus 6,5 - Quando conclude verso la porta viene stoppato dalla difesa dell’Atletico, gioca però molto per la squadra dimostrando anche voglia di sacrificio nella fase di non possesso.

Bruun Larsen 5,5 - Giovanissimo classe ’98, dimostra personalità quando cerca l’azione palla al piede anche se è poco incisivo in avanti ( Dal 63’ Guerreiro 7,5 - Impiega poco più di dieci minuti a mettere il suo nome sul tabellino chiudendo un’azione da manuale. Realizza una doppietta che non dimenticherà mai).

Gotze 6,5 - Aiuta spesso i compagni in fase di ripiegamento, suo il passaggio per Hakimi da cui nasce il 3-0.

Pulisic 6,5 - Fa bene entrambe le fasi di gioco, mette in difficoltà Filipe Luis e raddoppia sui giocatori dell’Atletico aiutando Piszczek ( Dal 79’ Sancho 6,5 - Partecipa alla festa del gol trovando il 3-0).

Delaney 6 - Inizia bene il match giocando con molto dinamismo, alza bandiera bianca per un colpo al piede ( Dal 37’ Dahoud 6,5 - Ottimo il suo impatto sul match, dà rapidità alla manovra. Il 2-0 di Guerreiro nasce dai suoi piedi).

Hakimi 7 - Aggredisce di più la profondità rispetto a Piszczek, qualche piccolo errore di gioventù ma sono suoi gli assist per i gol di Guerreiro e Sancho.

Diallo 7 - Prende un giallo dopo un quarto d’ora ma questo non lo condiziona minimamente. Un muro davanti alla porta di Burki.

Piszczek 6,5 - Attacca poco la corsia ma in difesa non lascia mai la giocata né a Koke né a Lemar. Colpito al termine del primo tempo, stringe i denti e disputa un’ottima partita.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy