Le pagelle del Celta Vigo - Bocciato Boyè, disastroso Sergi Gomez

Risultato finale: Real Madrid-Celta Vigo 6-0

Alvarez 5 - Tre volte per tempo è costretto a raccogliere dal fondo del sacco la sfera, ha qualche responsabilità specie sulla rete di Achraf.

Mallo 5 - Dalle sue parti comincia l'azione Isco ed è già tutto dire, dalla mezz'ora in poi del primo tempo il capitano affonda insieme all'intera nave.

Roncaglia 5 - L'ex Fiorentina ci prova a mettere una pezza ma finisce anche lui per annaspare, si fa aggirare con troppa facilità in piena area di rigore da Mayoral in occasione della rete di Kroos.

Gomez 4 - Doveva sentire la partita più degli altri visto che è un ex del Barcellona, finisce invece per stendere il tappeto rosso ai calciatori del Real Madrid in ogni azione offensiva. In piena confusione riesce anche a realizzare una goffa autorete per la manita blanca.

Jonny 4,5 - Raramente così in affanno questo terzino mancino, la presenza di Gareth Bale lo manda in confusione totale e si perde il gallese praticamente in ogni azione.

Wass 5 - L'unico tiro in porta della sfida porta la sua firma con un colpo di testa interessante parato da Navas, dopo ciò scompare letteralmente dalla partita.

Lobotka 5,5 - Uno dei pochi a tentare di tessere gioco in mezzo al campo, dimostra di essere in partita in più di un'occasione ma soffre la presenza costante di Casemiro.

Jozabed 5,5 - Peccato per una parte di ripresa che lo vede come spettatore non pagante, soprattutto nei primi minuti di gara è l'uomo che dà qualità alla manovra del Celta. (Dal 72' Radoja 5,5 - Conferma le difficoltà del reparto mediano del campo sull'onda d'urto del Real Madrid).

Mendez 5 - Non lo si è visto praticamente mai, abbandonato sulla destra dal resto dei compagni e manca anche il suo aiuto sulle sovrapposizioni di Marcelo. (Dal 83' Iago Aspas sv).

Gomez 5 - Prova a sbracciarsi per chiamare l'attenzione del resto dei compagni, fa compagnia a Varane senza mai ricevere un pallone giocabile per calciare in porta.

Boyé 5 - Soltanto il primo tempo a disposizione per l'ex Torino, ha pochi palloni per rendersi pericoloso soffrendo anche la velocità di Achraf. (Dal 46' Hernandez 5 - Non si accorge nessuno del suo ingresso in campo, nel finale si lascia andare a qualche fallo di troppo).