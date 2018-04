Le pagelle del Celta Vigo - Maxi Gomez, colpo letale. Wass tuttofare

Celta Vigo-Valencia 1-1

© foto di J.M.Colomo

Alvarez 7 - Giornata di grazia per il portiere del Celta, che si è ripreso il suo posto da titolare e ora risponde con parate su parate. Esente da colpe sul gol, respinge i tanti tentativi del Valencia.

Cabral 6,5 - L'ennesima battaglia. Gioca praticamente nella difesa a tre e conmbatte su ogni pallone, arrivando stanchissimo alla fine.

Roncaglia 6 - Soli venti minuti in campo, poi esce per infortunio.

Gomez 6,5 - Prestazione pulita, diligente, senza nessuna sbavatura. Il difensore scuola Barça si destreggia bene anche nell'adattata difesa a tre.

Mallo 6 - Gioca largo, a tutta fascia, macinando chilometri. Ben figura in entrambe le fasi di gioco.

Mendez 6 - Con caparbietà, duella sempre con gli avversari, senza tirare mai indietro la gamba.

Lobotka 6,5 - Perfetto nella distribuzione, bene anche in fase d'interdizione. Centrocampista completo al servizio del Celta.

Jozabed 6 - Si accende soltanto a sprazzi, regalando lampi di pura classe, ma misti a qualche giocata forzata.

Wass 7 - Il suo assist per la testa di Maxi Gomez è magnificente. Il piede sempre caldo, i polmoni sempre in moto per recuperare palloni. Tuttofare della mediana.

Maxi Gomez 7 - Per segnare sfrutta il suo cavallo di battaglia, sempre letale: il colpo di testa, con cui ha gonfiato la rete sette volte nei quattordici gol totali in campionato.

Sisto 5 - Il peggiore in campo del Celta Vigo. Perde un pallone bruttissimo in occasione dell'1-0 del Valencia, e non si tratta dell'unico. Giornata no.