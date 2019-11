Le pagelle del Celta Vigo - Olaza ci prova, male Lobotka

Risultato finale: Barcellona-Celta Vigo 4-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rubén Blanco 5.5 - Un gol su calcio di rigore e due su punizione. Nemmeno con un passo in più avrebbe potuto fare meglio, riesce anche ad evitare un passivo maggiore. Ha davvero poche colpe, anche se quattro gol sono comunque troppi.

Mallo 6 - Gioca d'esperienza e concede davvero poco a Junior Firpo e Fati. Fa gli straordinari, è uno degli ultimi a mollare la presa in una partita davvero complicata da interpretare.

Aidoo 5.5 - Inizia molto bene limitando qualsiasi giocata, poi dà il via al poker dei padroni di casa commettendo un fallo di mano alquanto ingenuo. Nel finale cala come tutta la squadra.

Araujo 5 - In difficoltà sin dalle prime azioni, concede troppo agli avversari e non si impone mai. Male in lettura, i pericoli arrivano tutti dalle sue parti.

Olaza 6.5 - Gran gol su calcio di punizione, spaventa il Camp Nou cercando di imitare Messi. Non basta, è uno dei pochi che ci prova fino al termine del match.

Pione Sisto 6 - Inizia molto bene tra le linee, svaria non dando mai punti di riferimento. Il due gol del Barcellona spengono l'entusiasmo del numero 11 che paga lo sforzo e si abbassa troppo, non dando più l'imprevedibilità tra i reparti. (Dal 64' Brais Mendez 5 - Approccio negativo, si vede davvero poco in fase offensiva).

Cheikh 6 - Si muove con intelligenza e recupera un paio di palloni decisivi, due ammonizioni blaugrana arrivano su due giocate offensive tra le linee. Cala nella ripresa come tutta la squadra, ma la prestazione rimane sufficiente. (Dall'81' Fernandez s.v.).

Lobotka 5 - Inizia bene una sfida non semplice, poi non trova più lo spazio tra i reparti e Umtiti lo limita molto. Ne risente parecchio, è il primo che va fuori giri dopo il terzo gol dei padroni di casa. (Dal 76' Denis Suarez 5.5 - Qualche giocata poco incisiva, entra con il punteggio già compromesso).

Beltran 6.5 - Ha un buon impatto sulla sfida e mette in scacco il Barcellona con le sue giocate in velocità. Smista palloni in attacco e aiuta in difesa, può fare davvero bene.

Juncà 5 - Un paio di iniziative nella prima parte di gara, poi lascia i compiti offensivi per dedicarsi a quelli difensivi. Con scarsi risultati visto che Sergi Roberto trova tante praterie.

Aspas 6 - Non molla mai, anche nei momenti più complessi. Si sacrifica e prova a dare la scossa ad una squadra in crisi che gioca bene, ma che deve arrendersi all'ennesima prestazione capolavoro di Lionel Messi.