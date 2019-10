Le pagelle del Celtic - Christie segna e inventa, Forster saracinesca

Risultato finale Celtic-Lazio 2-1

Forster 6,5 - Non impeccabile sul gol quando si fa beffare sul proprio palo. Decisivo, invece, nella ripresa quando sbarra la strada a Parolo e poi si supera su Cataldi salvando il risultato.

Elhamed 6 – Si fa vedere spesso in avanti non facendo mancare mai l'appoggio ai propri compagni. Rischia il giallo per un'entrataccia nel primo tempo, ma l'arbitro lo grazia (Dal 83' Bitton s.v.).

Ajer 6 - Bravo in anticipo, ingaggia un duello tutto fisico con Caicedo reggendo l'urto dell'attaccante ecuadoriano e mantenendo in piedi i suoi con un paio di interventi importanti.

Jullien 6.5 - Usa le maniere forti quando serve, roccioso e arcigno il difensore del Celtic che, oltre a sbrogliare un paio di situazione complicate, è decisivo con il colpo di testa che regala i 3 punti agli scozzesi.

Bolingoli-Mbombo 6 – Nel primo tempo le sue proiezioni offensive creano spesso la superiorità numerica sulla sinistra, ma è dalla sua parte che Lazzari trova la prateria per il gol. Nella ripresa cala vistosamente limitandosi a difendere la sua zona. (Dal 85' Hayes s.v.)

Brown 6 - Tanta grinta in mezzo al campo, ringhia verso chiunque passi dalle sue parti, anche se non sempre riesce ad arginare le iniziative laziali finendo in mezzo al palleggio avversario

McGregor 6 – Partita di carattere la sua: fa un lavoro oscuro sporcando le linee di passaggio laziali e distruggendo i tentativi di manovra dei biancocelesti. Un contributo che non sempre si nota, ma che risulta molto prezioso.

Forrest 6 – La sua gara non strappa gli applausi del pubblico, ma il suo è un aiuto prezioso alla causa. Si muove molto sul fronte d'attacco scambiandosi spesso con Christie e, proprio per questo, risulta poco lucido.

Christie 7 – Svaria su tutto il fronte d'attacco creando pericoli per tutto il match. Nel primo tempo colpisce il palo, nella ripresa aggiusta la mira e firma la rete del pari, poi batte l'angolo dal quale nasce il raddoppio.

Elyounoussi 5 – Non è mai nel vivo del gioco, troppo evanescente nel primo tempo tanto da non rendersi mai pericoloso. (Dal 66' Rogic 6 – Entra con i suoi in svantaggio, entra subito nel match dando una spinta importante in avanti)

Edouard 6 – Troppo spesso pescato in fuorigioco, non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Strakosha finendo per rimanere schiacciato nella morsa della coppia Bastos-Vavro. Ha però il merito di servire l'assist per la rete del pareggio.