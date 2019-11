Le pagelle del Celtic - Forster decisivo, Ntcham affonda la Lazio

Risultato finale: Lazio-Celtic 1-2

Forster 7 - Non inizia nel migliore dei modi, nel primo tempo rischia di regalare un gol con un'uscita sciagurata. Nella ripresa si trasforma e prende di tutto, salvando il risultato e contribuendo al successo degli scozzesi.

Elhamed 6 - Nel primo tempo si fa spesso sorprendere alle spalle e non riesce a tenere Jony, poi cresce ed inizia a creare pericoli anche in attacco. Gara dai due volti, meglio nella ripresa. (Dall'83' Bitton s.v.).

Jullien 6 - Il gol di Immobile arriva da una sua mancata copertura, poi si riscatta con una partita molto ruvida ma molto efficace. In un paio di occasioni diventa decisivo.

Ajer 6 - Come il compagno di reparto porta a casa una prestazione solida, con qualche sbavatura che viene compensata dal carattere. Sui palloni aerei soffre i centimetri di Milinkovic-Savic.

Hayes 6 - Partita di alti e bassi per l'esterno mancino degli scozzesi. A volte blocca Lazzari, a volte si fa passare con troppa facilità. Con il passare dei minuti riesce però a gestire meglio il centrocampista della Lazio.

Brown 6.5 - Non brilla per qualità in fase di costruzione, ma è decisivo quando deve sporcare le linee di passaggio. Bene durante tutto il match, concede davvero poco alla squadra biancazzurra.

McGregor 5.5 - Non si vede moltissimo, soprattutto nel primo tempo. Qualche errore di troppo in mezzo al campo, quando si alza il forcing dei padroni di casa va in difficoltà.

Forrest 7.5 - Uno dei più propositivi, quando non ci sono spazi se li crea con accelerazioni e giocate di qualità. Sfrutta l'errore difensivo di Acerbi con un gran gol in diagonale. (Dall'89' Bauer s.v.).

Christie 6.5 - Un trequartista alternativo, riesce però a fare maggiore densità in mezzo al campo. Quando può si inserisce, è un cliente scomodo per tutta la difesa biancazzurra. (Dal 77' Ntcham 7 - Entra in campo e al secondo pallone giocato trova il gol decisivo che regala tre punti ai suoi).

Elyounoussi 7 - Si accende a sprazzi, così come tutto l'attacco del Celtic. Quando lo fa si rende pericoloso, da applausi l'apertura per Forrest, un passaggio perfetto che porta al gol del Celtic.

Édouard 6.5 - Gran partita, suo l'assist nel finale per il gol di Ntcham. Qualche errore davanti a Strakosha, ma comunque si sacrifica durante tutti i 90'.