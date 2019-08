Le pagelle del Chelsea - Abraham decisivo, Barkley in ombra

Risultato finale Norwich-Chelses 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrizabalaga 5.5 – Impossibile evitare la rete di Cantwell che lo trafigge da pochi passi, qualche responsabilità in più invece sul 2-2 di Pukki quando, con la sua uscita, lascia scoperta una porzione di porta dove il finlandese calcia trovando la rete.

Azpilicueta 6.5 – Garanzia di corsa e fosforo sulla destra impreziosisce la propria prestazione con l'assist per l'1-0 di Abraham, un cioccolatino che l'attaccante deve solo scartare per assaporare il gusto del gol.

Christensen 6 – L'affiatamento con Zouma non è dei migliori, ma sarebbe stato strano il contrario: sfiora il gol nell'area avversaria e solo un grande intervento di Krul gli nega la rete, ma sulla coscienza ha la rete del 2-2 firmata da Pukki tenendo in gioco il finlandese.

Zouma 5.5 – Cantwell gli taglia davanti in occasione del primo gol sorprendendolo e regalando al Norwich la rete che vale l'1-1. Lento e un po' troppo macchinoso, sembra sempre in difficoltà contro la rapidità degli avversari.

Emerson 6 - Meglio in avanti quando con le sue sovrapposizioni crea spesso pericoli, soffre un po' in difesa ma non abbandona mai la propria zona di competenza non palesando mai sofferenza.

Jorginho 6 - L'ex Napoli cuce il gioco e orchestra la manovra dei Blues: dai suoi piedi passano la maggior parte dei palloni del Chelsea ed è anche merito suo se i compagni possono giocare all'attacco senza preoccuparsi troppo della fase difensiva.

Kovacic 6 – L'assenza di Kantè gli regala la titolarità, ma non può svolgere lo stesso lavoro del compagno di squadra. La fiducia di Lampard viene comunque ripagata servendo l'assist decisivo per Abraham che vale la prima vittoria stagionale ai Blues.

Barkley 5.5 - Inizia malissimo commettendo errori di misura e scelte inappropriate; si impegna, ma non riesce mai ad emergere alternando buone cose a sviste non consone a un giocatore del proprio rango.

Mount 6.5 – Seconda rete consecutiva per il golden boy dei Blues che ha il grande merito di segnare il gol che vale il momentaneo 2-1. Non solo gol, però, per lui, ma anche tanta corsa e giocate di classe che esaltano la scelta di Lampard di dargli fiducia. (Dal 90' Alonso s.v.)

Pulisic 6.5 – Una costante spina nel fianco sulla destra della difesa avversaria: le sue accelerazioni creano sempre superiorità numerica. Impreziosisce la propria prestazione con l'assist per il gol di Mount (Dal 84' Willian s.v.)

Abraham 7,5 – Gli basta un pallone per segnare e riscattare, almeno parzialmente, l'errore in Supercoppa Europea: la sua girata di destro vale il gol del vantaggio. Non contento decide di mettere il proprio marchio sul match segnando anche la rete del 2-3 che vale la prima vittoria del Chelsea di Lampard.( Dal 70' Giroud 6 - Entra per mantenere il possesso palla, compito svolto alla perfezione.)