Le pagelle del Chelsea - Bene la difesa, Jorginho luci ed ombre

Kepa 6 - Sempre attento, si lascia bucare solo in occasione del rigore.

Azpilicueta 6 - Sale con i tempi giusti, senza mai lasciare spazi considerevoli alle sue spalle.

Zouma 6.5 - Concede poco agli avversari, bravo a stringere con i compagni di reparto.

Tomori 6.5 - Buon lavoro nelle retrovie, si coordina al meglio con gli altri difensori.

Emerson 6 - Un paio di sgroppate interessanti nel primo tempo, poi si perde un po' nella ripresa.

Jorginho 6 - Assist al bacio per il vantaggio di Abraham. Prestazione eccellente macchiata solo dal fallo ingenuo da rigore su Deulofeu che riapre la partita.

Kovacic 6.5 -Lavoro prezioso in interdizione, combatte su ogni pallone senza risparmiarsi.

Willian 6.5 - Insidioso quando cerca lo spazio, resta costantemente in proiezione offensiva. (Dal 90' James sv).

Mount 6 - Va ad un passo dal gol, glielo negano la mano di Foster ed il palo.

Pulisic 7 - Pericoloso sul gioco aereo e palla a terra. Firma il raddoppio con un inserimento perfetto ed il colpo vincente sotto porta. (Dall'85' Hudson-Odoi sv).

Abraham 7 - Uno dei migliori in campo! Apre le danze col vantaggio, va vicino al gol in un paio di occasione e si dimostra presenza scomoda per la difesa avversaria. (Dall'87' Batshuayi sv).