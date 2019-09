Le pagelle del Chelsea - Bene Tomori, Barkley disastroso

Risultato finale Chelsea-Valencia 0-1

Kepa 6 - Spettatore non pagante per gran parte della partita ma anche in occasione della rete subita, sulla quale non ha colpe né possibilità di far meglio.

Christensen 6 - Il trio difensivo è solido, non si affatica più di troppo pur annullando le offensive di Rodrigo. Al fotofinish ci prova senza fortuna con un colpo di testa.

Zouma 6 - Una tranquilla serata a Stamford Bridge, il Valencia non crea grossi pericoli e il centrale ha il merito di chiudere come si deve ogni via d'accesso in difesa. (Dal 73' Giroud 6 - Entra per dare maggiore peso all'attacco e ci riesce con una buona occasione dopo pochi minuti).

Tomori 6.5 - Non sbaglia quando viene chiamato in causa, sbrogliando le situazioni più insidiose. Si procura il calcio di rigore che avrebbe potuto rimettere i suoi in carreggiata.

Azpilicueta 6 - Crea una solida catena sull'asse di destra, spingendosi in avanti e alzando la manovra verso Willian. E' il duo a creare i pericoli maggiori.

Kovacic 5.5 - Come spesso gli accade, gioca troppo a intermittenza. Si accende con il passare dei minuti, deliziosa la palla offerta a Willian sul finire della prima frazione. (Dall'80' Barkley 4.5 - Pretende di battere il calcio di rigore, togliendolo a Jorginho, ma scaglia il pallone sulla traversa).

Jorginho 5.5 - Gioca più frenato dopo l'ammonizione alla mezzora. Lui che è uno specialista, avrebbe meritato la chance di battere il penalty sbagliato da Barkley.

Alonso 6 - Forse meno appariscente del solito, mai meno efficace. Sfrutta la gamba e il piede delicato, pennellando due punizioni che sfiorano le reti.

Willian 6.5 - Fa dell'accelerazione la sua forza, raccogliendo palla sulla trequarti e seminando panico tra gli avversari. Protagonista della miglior giocata e occasione del primo tempo.

Mount 6 - Parte bene con intraprendenza, si infortuna presto alla caviglia. (Dal 16' Pedro 5.5 - Entra a freddo e non riesce a carburare al meglio. Neanche nella ripresa).

Abraham 6.5 - Un vero rapace nell'area piccola, si fa trovare puntualmente dove arriva il pallone. Ben servito dai compagni di reparto, può mostrare il meglio del suo repertorio.