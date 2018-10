Le pagelle del Chelsea - D. Luiz, una dormita al giorno. Barkley salva Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kepa 5,5 - Non ha colpe sui due gol subiti. Si fa vedere per qualche uscita coi tempi giusti, ma poco altro nella sua partita.

Azpilicueta 6,5 - Senso tattico più forte della maggior parte degli altri difensori. Va un secondo avanti rispetto agli attaccanti e riesce sempre ad anticiparli, chiudendo sempre perfettamente la diagonale.

David Luiz 5 - La prova, ai punti, non è da considerare neanche completamente negativa. Ma è suo l'errore più grossolano in occasione del raddoppio di Martial: esce in maniera ingenua su Mata e regala la superiorità numerica al Manchester United. Uno strafalcione difensivo da parte sua non manca mai.

Rudiger 6,5 - E' uno di quelli che tocca più palloni e anche oggi è così. Imposta spesso lui, ma soprattutto ha il merito di staccarsi bene da un blocco in area e sbloccare la partita con un colpo di testa nel primo tempo.

Marcos Alonso 6 - Non soffre tanto Rashford in fase difensiva, mentre dà la solita spinta in avanti. Sufficiente la sua prova.

Kanté 5,5 - Corre per tutti i novanta minuti, come al solito, e va anche vicino al gol. Oggi però è meno brillante del solito e perde stranamente diversi contrasti.

Jorginho 5,5 - Come sempre detta i tempi in mezzo al campo e tocca un numero infinito di palloni. La sua giocata classica col lancio in profondità, però, oggi non riesce mai.

Kovacic 6 - Si incunea spesso tra le maglie avversarie ed è abbastanza lucido da gestire la palla sempre con tranquillità, senza rischiare. Non eccelle, ma sbaglia poco. Dal 69' Barkley 7 - Entra bene, regala subito un paio di giocate niente male nello stretto. Poi all'ultimissimo secondo trova la rete del pareggio dopo una serie di batti e ribatti in area. Che impatto sul match, non poteva chiedere di meglio.

Willian 5,5 - Quando riceve, riesce sempre a svincolarsi bene dal pallone. Poi, però, per qualche tratto di partita scompare, si vede troppo poco. Dal 74' Pedro s.v.

Morata 6 - Partita di sacrificio, in mezzo ai due centrali del Manchester United. Viene spesso incontro al pallone, si rende anche pericoloso in un'occasione, ma sicuramente avrebbe potuto fare di più. Dal 79' Giroud s.v.

Hazard 6 - Sempre pimpante, in questo periodo ha una marcia in più. Un primo tempo importante, pieno di strappi e dribbling. Nella ripresa s'assopisce un po', fino ai minuti finali da cardiopalma.