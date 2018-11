Le pagelle del Chelsea - David Luiz da censura. Kepa merita quel record?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tottenham-Chelsea 3-1

Kepa 4 - Tre gol subiti e ha colpe in tutti questi. Non ha i riflessi pronti sul colpo di testa di Alli, dorme praticamente sulla conclusione dalla distanza di Kane e non chiude l'angolo giusto a tu per tu con Son. Serata da dimenticare per il portiere più pagato della storia del calcio.

Azpilicueta 5,5 - Non si salva, ma non è un disastro almeno. E stasera già è importante. Suo l'assist per il gol di Giroud, dietro soffre l'ecletticità dell'attacco degli Spurs.

Rudiger 4,5 - Va praticamente sempre a vuoto. E, ad ogni gol subito, la sua prestazione peggiora. Sbaglia anche cose banali, come un tocco ad un metro o una chiusura senza grossa pressione.

David Luiz 4 - Da censura, disastroso. Si fa saltare come un birillo. Ma non una sola volta (gravissimo l'errore sul gol di Son, va al bar senza neanche il bisogno di cascare in una finta), per tutta la partita. Se non lo conoscessimo e l'avessimo visto stasera per la prima volta nessuno ci crederebbe che si tratta di uno campione d'Europa, con Champions ed Europa League in bacheca.

Marcos Alonso 5 - Va sempre su e giù sulla corsia, ma spesso lascia troppo spazio e contro una squadra contro il Tottenham, a lungo andare, lo paghi.

Kanté 5,5 - Ci mette sempre il cuore in mezzo al campo, ma stasera non basta manco quello. Qualche errore di troppo anche da parte sua.

Jorginho 5 - Di solito si fa apprezzare per le imbucate vincenti e i lanci nello spazi. Oggi non gliene va in porto neanche uno.

Kovacic 5 - Non entra mai davvero in partita, tocca pochissimi palloni e ad inizio secondo tempo Sarri lo estromette dalla mischia. Dal 58' Barkley 5,5 - Dà fisicità all'azione, ci mette forza su ogni contrasto, ma poco altro.

Willian 5 - S'accende soltanto a tratti, con qualche giocata sporadica. E' sempre al centro dell'azione, ma non trova mai davvero il bandolo della matassa. Dal 76' Giroud 6 - Gli bastano meno di dieci minuti per trovare il gol della bandiera. L'unico a salvarsi davvero.

Morata 5,5 - Capisce che la sua squadra è in difficoltà e svaria su tutto il fronte offensivo per cercare lo spazio per ricevere. Ma non è mai pericoloso. Dal 58' Pedro 5 - Entra male, non incide mai.

Hazard 5,5 - Comincia sulla fascia, poi passa al centro dell'attacco. Cambia poco, perché si muove un po' come vuole. Ha tanta classe, ma stasera viene ingabbiato.