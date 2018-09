Le pagelle del Chelsea - Delude Giroud, Willian migliore in campo

Risultato finale: West Ham-Chelsea 0-0.

Kepa 6.5 - Un solo intervento, ma decisivo ai fini del risultato. Per il resto del match non si sporca nemmeno i guanti.

Azpilicueta 6 - Spinge moltissimo, soprattutto nel momento di grande pressione da parte dei suoi. Ma in difesa commette un paio di errori.

David Luiz 6 - Ha poco lavoro da svolgere, si vede più in attacco. Spesso cerca di fare possesso palla sulla linea del centrocampo.

Rüdiger 6 - Come il compagno di reparto è più coinvolto nella manovra offensiva che in quella difensiva. (Dal 69' Cahill 6 - Entra bene in campo, gestendo al meglio le ripartenze degli avversari).

Marcos Alonso 5.5 - Non brilla moltissimo, soprattutto quando deve andare al cross. Trova poco spazio, ma nemmeno affonda come sa fare.

Jorginho 6 - Tocca un quantitativo indefinibile di palloni, è lui il fulcro del gioco. Ma oggi non trova spazi, gli attaccanti non lo aiutano. Troppo statici, lui fa quello che può.

Kanté 5 - Non è assolutamente il solito Kanté. Commette falli, arriva in ritardo e sbaglia un bel po' di passaggi.

Kovacic 5.5 - Qualche buona giocata e diversi strappi, ma la mancanza di spazi lo limita molto. (Dal 79' Barkley 6 - Entra e sfiora subito il gol, dà vivacità all'attacco).

Willian 6.5 - Uno dei più attivi, è sempre in movimento e prova spesso l'accelerazione. Nel finale spreca un'occasione d'oro, a pochi passi dalla porta.

Giroud 5 - Fermo tra i due centrali, non cerca mai la profondità. Non tiene palla, mancano tante sponde. Prestazione insufficiente per l'ex Arsenal. (Dal 65' Morata 6 - Un paio di occasioni dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, poi poco e nulla).

Hazard 6 - Prova a dribblare gli avversari e a superare la prima linea di pressing. Le qualità sono indiscutibili, ma andare uno contro tre diventa difficile anche per lui.