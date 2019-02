Le pagelle del Chelsea - Disastro totale, anche Hazard spegne la luce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kepa 5 - Un'ottima parata su Gabriel Jesus, ma anche la disattenzione sul tiro da fuori di Gundogan per il 4-0. Per il resto non può farci tanto. Viene preso a pallonate.

Azpilicueta 5 - Se sbaglia anche il giocatore dal rendimento più costante di tutti, vuol dire che non è proprio serata. Sbaglia anche lo spagnolo, che causa il rigore dopo esser stato saltato da Sterling.

Rudiger 5,5 - L'unico della difesa a salvarsi, ma neanche più di tante. Spesso ci mette una pezza, ma anche lui contribuisce ai macchinosi ed errati meccanismi difensivi della squadra di Sarri.

David Luiz 4,5 - Almeno due dei quattro gol subiti sono per gran parte colpa sua, ma non è che negli altri non sia impeccabile, tutt'altro. Sul primo sbaglia il posizionamento tenendo in gioco l'avversario, sul terzo la chiusura. Da dimenticare.

Marcos Alonso 4,5 - Irriconoscibile quest'anno, non entra mai in partita. Sul primo gol si allontana dall'uomo, in fase offensiva non ingrana neanche un secondo. tra i peggiori. Dal 73' Emerson s.v.

Kanté 5 - Come al solito corre tanto, recupera qualche pallone, ma anche lui non brilla. Meno grintoso del solito.

Jorginho 4,5 - Messo alle spalle da Aguero in occasione del 2-0, ma fosse solo questo. Gundogan non gli permette di fare gioco e lui è costretto a spegnere la luce, anche nel cervello. Ne risente forse psicologicamente perché poi comincia a perdere palloni e sbagliare le letture.

Barkley 5 - Prova a dare dinamismo in mezzo al campo, ma fa un bel regalo al Manchester City, porgendo ad Aguero il pallone del 3-0. Dal 53' Kovacic 5 - Non ha un buon impatto, il suo ingresso in campo non cambia l'andazzo disastroso.

Pedro 5 - Una sola folata nel primo tempo, ma Ederson gli chiude la porta in faccia. Poi null'altro, per il resto della partita non pervenuto. Dal 66' Loftus-Cheek 5 - Niente, non s'accende neanche lui. Sarri prova la mossa 'fisica' e gli va comunque male.

Higuain 5,5 - Ha voglia e si vede, viene spesso incontro, prova a suonare la carica ma non basta. Viene spesso chiuso, anche per lui la serata è complicata.

Hazard 4,5 - In tutta la sua partita non centra mai la porta, eppure ci prova. In fase difensiva - Sarri dovrebbe capirlo - non è Insigne, così lascia sempre scoperta la fascia. Tocca spesso il pallone troppe volte, perdendo tempi di gioco. Deludente a dir poco.