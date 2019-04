Le pagelle del Chelsea - Hazard da impazzire, Kante ovunque

Risultato finale Chelsea-West Ham 2-0

Kepa 6 - Un primo tempo da spettatore non pagante, i suoi guanti non incontrano mai il pallone. Nella ripresa è chiamato all'intervento solo da Lanzini rispondendo presente con un bel intervento.

Azpilicueta 6.5 - Sempre presente, non fa mai mancare l'appoggio ai propri compagni proponendosi in avanti con continuità. Il capitano è una certezza, un mix di esperienza e leadership al servizio dei compagni

David Luiz 6.5 - Nella prima frazione annulla completamente il Chicharito non facendogli toccare praticamente mai il pallone. Nella ripresa il West Ham aumenta l'intensità in attacco, ma lui non cede un centimetro ribattendo colpo su colpo.

Rudiger 6 - Gli attaccanti del West Ham non lo mettono mai realmente in difficoltà, lui ringrazia e si limita a svolgere lavoro di ordinaria amministrazione senza strafare.

Emerson 6.5 - Nel primo tempo percorre la fascia sinistra un'infinità di volte duettando con Hazard e creando sempre la superiorità numerica. Cala nella ripresa quando si preoccupa più di contenere che di offendere.

Kante 7 - E' l'uomo ovunque: intercetta, ruba palloni come avesse i tentacoli, si propone anche in zona gol sfiorando la rete e partecipando alla manovra offensiva con ottimi risultati. Insostituibile.

Jorginho 6.5 - L'ex Napoli gioca ogni pallone possibile, dai suoi piedi parte ogni azione del Chelsea. Offre le solite geometrie abbinate alla solita quantità, difficile vederlo andare in difficoltà nella fase di palleggio.

Loftus-Cheek 6 - La prestanza fisica non gli manca tanto che a volte ne abusa, ma contro il West Ham a fargli difetto è la precisione: ha sui piedi l'occasione giusta per chiudere il match, ma la fallisce mantenendo in vita gli avversari. Nonostante questo una prova sufficiente la sua. (Dal 70' Barkley 6 - entra per garantire fisicità e inserimenti in area, rischia anche di chiudere il match ma arriva un attimo in ritardo all'appuntameto con il raddoppio, ma si rende ugualmente utile fornendo l'assist a Hazard per il 2-0)

Hudson-Odoi 6.5 - Sulla destra offre sempre l'appoggio al compagno rendendosi anche pericoloso in un paio di occasioni: una prestazione importante per il laterale che sfrutta bene la seconda chance da titolare che Sarri gli concede. (Dal 85' Pedro s.v.)

Higuain 6.5 - Si fa sempre vedere dai compagni, ha voglia di segnare e cerca la rete in tutti i modi, ma ad impedirglielo c'è prima il palo – con la complicità di Fabianski -, poi l'intervento di Fredericks che gli negano la gioia di un gol che avrebbe meritato. (Dal 76' Giroud s.v.)

Hazard 7.5 - Una partita quasi perfetta; lo slalom con cui ubriaca la difesa del West Ham è un pezzo di rara bravura, il sinistro grazie al quale batte Fabianski imparabile, così come il destro che vale il raddoppio in chiusura di match. Un giocatore a tutto tondo, sempre al servizio dei compagni e letale quando si mette in proprio.