Le pagelle del Chelsea - Hazard volenteroso, black-out Emerson

Risultato finale: Liverpool-Chelsea 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kepa 6 - Incolpevole sui gol, respinge gli assalti del Liverpool limitando il passivo.

Azpilicueta 6,5 - Attento ad intervenire con i tempi giusti, talvolta si affaccia a centrocampo per far partire l'azione. Spende un giallo per fallo tattico che forse poteva lasciar correre.

Rüdiger 6 - Accusa un infortunio al ginocchio che lo costringe a lasciare il campo. Fino a quel momento si era distinto per la consueta affidabilità difensiva.

Dal 40' p.t.: Christensen 6,5 - Difende con ordine, senza paura né timori reverenziali.

David Luiz 5,5 - Non va troppo per il sottile quando si tratta di contrastare gli avversari. Qualche disattenzione di troppo.

Emerson 5 - Commette una leggerezza in disimpegno in occasione del vantaggio del Liverpool e si perde Salah sul 2-0. Un momentaneo black-out che pesa molto.

Kanté 6 - Prova a dare velocità alla manovra del Chelsea cercando i varchi giusti per aggredire in profondità, ma non sempre riceve l'adeguato supporto dei compagni.

Jorginho 6,5 - Arrivano dal suo piede alcune aperture intelligenti per gli attaccanti che avrebbero potuto fruttare di più se accompagnate da maggior precisione finalizzativa.

Loftus-Cheek 5,5 - Parte bene, poi tende a perdersi nelle maglie del Liverpool. Manca il suo apporto in fase difensiva quando si tratta di arginare le incursioni di Salah.

Dal 30' s.t.: Barkley 6 - Va ad aiutare la difesa nelle concitate fasi finali.

Hudson-Odoi 5 - La soluzione scelta da Sarri con Hazard punta centrale non sortisce gli effetti sperati e l'attacco resta troppo slegato. Lo stesso Hudson-Odoi fatica a trovare il dialogo con i compagni.

Dall'11' s.t.: Higuain 5 - Ingabbiato dagli alfieri Van Dijk e Matip, non riesce a dare la svolta sperata nel secondo tempo.

Hazard 6,5 - E' il più pericoloso del Chelsea per distacco ma, da una parte la sorte (con un clamoroso palo), dall'altra le chiusure provvidenziali degli avversari gli negano la gioia del gol. Volenteroso.

Willian 6 - Propositivo, anche se non sempre preciso, vive una partita a due velocità ma resta comunque autore di una prova convincente.